Červenka i Flek jsou zpět v národním týmu, ale Moták překvapil i jinde. Tři hráči dostali šanci poprvé v kariéře

Pražská O2 arena přivítá reprezentaci poprvé od května 2024, kdy se pod její střechou slavil titul mistrů světa. Ve čtvrtek 5. listopadu se tam Češi postaví Švédsku a na soupisce budou dvě tváře z tehdejšího zlatého večera, Roman Červenka a Jakub Flek. Oba naposledy hráli za národní tým na jarním MS 2026, které skončilo čtvrtfinálovou porážkou 1:4 s Finskem. Teď se vracejí do první nominace nové éry, tentokrát v jiné roli. Nemají jen vyhrávat zápasy, mají také podržet mladší hráče. Moták totiž nezačíná radikální obměnou. Volí řízený přechod, ve kterém zkušené jádro vytváří bezpečný rámec a nové tváře v něm dostávají šanci ukázat, zda na reprezentační hokej stačí.
Šest mistrů světa a tři debutanti
Zlatou kontinuitu kromě Červenky a Fleka drží Daniel Voženílek, David Tomášek, Matěj Stránský a Ondřej Beránek. Šestice mistrů světa tvoří kostru útoku, ve kterém je celkem 18 jmen. Dále Moták povolal deset obránců a tři brankáře.
Překvapení ovšem nejsou jen návraty. Poprvé v kariéře se do seniorské reprezentace dostali:
- Pavel Čajan, brankář HC Verva Litvínov,
- Matteo Kočí, obránce BYD Energie Karlovy Vary,
- Matěj Kubiesa, útočník HC Oceláři Třinec.
Pokud nastoupí, půjde o jejich první start v A-týmu. Do nominace se dostalo devět hráčů mladších 25 let, tedy zhruba 29 % kádru. Podle nás nejde o kosmetické omlazení. Kdo zahraje proti Švédsku nebo Finsku, ukáže, jestli zvládá tempo nad extraligovou úrovní, a právě to chce nový štáb vidět.
Kompletní soupisku zveřejnil Český hokej.
Pardubice, Třinec a dlouhý seznam chybějících
Nominace stojí na domácí lize. Z 31 hráčů jich 26 působí v české extralize, tři ve Finsku a dva ve Švédsku. Nejvíc reprezentantů posílají Pardubice. Jde o šestici Dvořák, Košťálek, Červenka, Tomášek, Stránský a Smejkal. Třinec má pět zástupců (Adámek, Jakub Galvas, Voženílek, Ondřej Kovařčík, Kubiesa), Sparta čtyři (Blümel, Špaček, Hradec, Chlapík) a Brno tři (Kučeřík, Zábranský, Flek).
Ve srovnání s jarním mistrovstvím v nominaci nejsou například brankáři Josef Kořenář a Petr Kváča, obránci Filip Hronek, Michal Kempný či Libor Hájek ani útočníci Dominik Kubalík, Lukáš Sedlák nebo Martin Kaut. U hráčů ze zámoří je třeba počítat s tím, že se listopadová Euro Hockey Tour hraje uprostřed klubové sezony. Jejich absence proto neznamená vyřazení, jen to, že na první akci nepojedou.
Proti jarním nominacím Radima Rulíka je ta Motákova širší. Na Fortuna Hockey Games i Beijer Hockey Games 2026 odjíždělo 28 hráčů, teď jich je o tři víc. Větší kádr dává trenérům prostor rotovat sestavu a vidět víc hráčů ve třech zápasech během čtyř dnů.
Štáb s dvouletým horizontem
Moták vede tým společně s Jiřím Grossem, Jiřím Králem a Jiřím Kamešem, generálním manažerem je Patrik Eliáš. Všichni mají dvouleté smlouvy a cyklus zahrnuje MS 2027 i Světový pohár 2028. Jednu ze skupin tohoto turnaje bude podle oznámení NHL.com hostit Praha, konkrétně O2 arena, vedle kanadského Calgary a Edmontonu.
Moták s Grossem chtějí navázat na práci předchozího štábu a přidat vlastní detaily: aktivitu, agresivitu v osobních soubojích a maximální bruslení. Eliáš v rozhovoru pro Český hokej řekl, že se nechce omezit jen na komunikaci s hráči v NHL. Chce mít slovo i při skladbě týmu a herních systémech. S trenéry je v kontaktu nejméně jednou týdně.
Nové vedení od začátku mluví o otevřených dveřích, zpětné vazbě a práci s mladou generací. První nominace tomu odpovídá. Dá se čekat, že o tom, kdo se v týmu udrží, nerozhodne věk ani nováčkovský status, ale to, co hráči předvedou na ledě. Pro debutanty to znamená velkou příležitost, pro zkušené hráče závazek.
Program, televize a vstupenky
Příprava začíná v pondělí 2. listopadu v Praze. Po zápase v O2 areně se tým přesune do Helsinek.
|Datum
|Zápas
|Začátek
|Místo
|čt 5. 11.
|Česko vs. Švédsko
|18:30
|O2 arena, Praha
|so 7. 11.
|Finsko vs. Česko
|17:30
|Helsinky
|ne 8. 11.
|Česko vs. Švýcarsko
|13:30
|Helsinky
Všechna utkání českého týmu vysílá ČT sport, online jsou k dispozici v iVysílání a na ČT sport Plus.
Na pražský zápas prodávají vstupenky sítě Ticketportal a Ticketmaster. Podle Českého hokeje platí tyto ceny:
- 490, 590, 890 a 990 Kč podle kategorie,
- ZTP/P 490 Kč, doprovod má vstup zdarma,
- VIP 4 500 Kč.
Sektory 106 a 107 jsou vyhrazené pro aktivní fandění. Aktuální dostupnost míst se mění, proto je lepší ji ověřit přímo v prodejních sítích.
Až Červenka 5. listopadu vyjede na led O2 areny, bude to jeho druhá premiéra na stejném místě. Poprvé tam v roce 2024 vyhrál titul, teď otevírá novou éru. Vedle něj budou stát hráči, kteří zatím za reprezentaci nenastoupili ani jednou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka