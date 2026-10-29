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Na co všechno se lidé ptají umělé inteligence? Od drog přes intimní problémy až po rozhovory s mrtvými

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Dennívýzva
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Někdo potřebuje poradit s příznaky nemoci, jiný se stydí zeptat na intimní problém. Další lidé chtějí vědět, jak působí drogy, nebo si dokonce vyzkoušejí rozhovor s digitální podobou zemřelého člověka. Nové výzkumy ukazují, jak překvapivě osobní otázky dnes svěřujeme umělé inteligenci. A také proč bychom si měli hlídat, kdy jí věříme příliš.
Na co všechno se lidé ptají umělé inteligence? Od drog přes intimní problémy až po rozhovory s mrtvými

Na co všechno se lidé ptají umělé inteligence? Od drog přes intimní problémy až po rozhovory s mrtvými

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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