Na co všechno se lidé ptají umělé inteligence? Od drog přes intimní problémy až po rozhovory s mrtvými

Na drogy se ptali i lidé, kteří hledali hlavně informace o rizicích
Co se člověk neodváží zeptat lékaře, rodičů nebo kamarádů, může napsat do okénka chatbotu. Nemusí přitom před nikým vysvětlovat, proč se zajímá o určitou drogu, neobvyklý příznak nebo vlastní chování. Výzkum zveřejněný 19. října 2026 v odborném časopise JMIR Formative Research ukazuje, že umělá inteligence už pro část mladých dospělých skutečně takovým zdrojem informací je.
Výzkumnice z Rutgersovy univerzity v dubnu 2026 oslovily prostřednictvím internetového panelu Prolific 995 obyvatel Spojených států ve věku 18 až 29 let. Z nich 321, tedy 32,3 procenta, uvedlo, že někdy použili generativní AI při hledání informací souvisejících s alkoholem nebo jinými návykovými látkami. Nejde o reprezentativní průzkum celé americké mládeže: soubor tvořili lidé zapojení do online panelu a studie zachycovala jejich vlastní odpovědi, nikoli skutečné přepisy konverzací.
Nejdůležitější je, na co se lidé ptali. Mezi 321 uživateli, kteří AI kvůli těmto tématům využili, jich 92,8 procenta hledalo informace o důsledcích užívání a jeho rizicích. Přibližně 48,6 procenta vyhledávalo informace o konkrétních látkách, mezi něž výzkumnice řadily například účinky nebo dávkování. Dalších 34,9 procenta zajímala témata spojená se závislostí. Studie tedy nepodporuje tvrzení, že chatboty mladé lidi k užívání drog svádějí. Ukazuje však, že se už staly jedním z míst, kam si pro odpověď chodí.
Když je otázka trapná, digitální rozhovor může působit jednodušeji
Proč by měl člověk raději napsat stroji než oslovit odborníka? Přímou odpověď na motivaci konkrétních respondentů drogová studie neposkytuje. Starší výzkumy zdravotních chatbotů ale nabízejí možnou část vysvětlení: při intimních nebo společensky stigmatizovaných příznacích může pro některé uživatele působit digitální rozhovor méně nepříjemně než osobní konzultace. Takové preference přesto nejsou univerzální. V jedné experimentální studii lidé stále většinou upřednostňovali lékaře, a to i v případech, kdy byl problém citlivý.
Jde například o otázky týkající se sexuálního zdraví, tělesných funkcí či příznaků, za které se lidé stydí. U AI jim může vyhovovat možnost formulovat dotaz opakovaně, změnit slova nebo nejprve získat obecné vysvětlení. To však není totéž jako lékařské vyšetření. Chatbot nevidí všechny souvislosti, nemusí znát důležité kontraindikace a jeho přesvědčivá odpověď může obsahovat chybu.
Rozsah užívání AI ve zdravotní oblasti potvrzují i jiná data. Výzkumníci analyzovali přes půl milionu anonymizovaných zdravotně zaměřených konverzací s Microsoft Copilotem z ledna 2026. Zjistili mimo jiné, že osobnější zdravotní dotazy přibývají večer a v noci, kdy je běžná péče obtížněji dostupná. Neznamená to, že každý uživatel chatbotu odmítá lékaře; znamená to, že digitální pomoc vyhledává také ve chvílích, kdy jiné možnosti nejsou po ruce.
Od partnerských hádek k digitálním duchům
A co skutečné bizarnosti? Výzkumy zatím nenabízejí spolehlivý žebříček „nejšílenějších otázek“, které lidé AI kladou. Ověřené příklady však ukazují, jak daleko se hranice rozhovorů posunuly. Novináři z The Washington Post v roce 2025 popsali veřejný kanál aplikace Meta AI, v němž se objevovaly dotazy na vztahy, sexualitu, duchovní otázky a rodinné problémy. Jeden člověk například řešil, zda partnerovo tvrzení o rovnoprávnosti odpovídá jeho skutečnému chování v domácnosti. Jiný se ptal na zotavení po rozchodu. Tyto konkrétní příběhy nejsou reprezentativním vzorkem; některé rozhovory navíc mohly být zveřejněny nedopatřením, což samo o sobě ukazuje na riziko ztráty soukromí.
Ještě neobvyklejší použití zkoumali v roce 2026 vědci z Coloradské univerzity v Boulderu. Šestnáct dobrovolníků vedlo experimentální rozhovory s generovanými podobami zemřelých příbuzných či přátel. Systém přitom nevyvolával mrtvé ani neobnovoval jejich vědomí. Na základě získaných informací pouze vytvářel odpovědi, které mohly zesnulého připomínat. Někteří účastníci popsali útěchu, současně se ale objevovaly i nepřesnosti a otázky, zda podobná technologie truchlení pomáhá, nebo ho může komplikovat.
Přesně tady se ukazuje, jak zavádějící by bylo sepsat veselý seznam několika absurdních promptů a vydávat jej za obraz běžného užívání AI. Za neobvyklým dotazem se může skrývat samota, zármutek, stud nebo prostá zvědavost. A část příkladů, které kolují internetem, je navíc vyrobena pro testování chatbotů, nikoli převzata od skutečných uživatelů.
Většina lidí přitom AI nepotřebuje na žádné šílenosti
Obraz z rozsáhlejších dat je daleko obyčejnější. Výzkum OpenAI a ekonoma Davida Deminga z Harvardu, publikovaný v roce 2025, ukázal, že nejčastějšími oblastmi využití ChatGPT jsou vyhledávání informací, praktické rady a psaní. Přibližně sedm z deseti zpráv v analyzovaném období nesouviselo s prací. AI tak lidé běžně žádají o vysvětlení, pomoc s rozhodováním nebo formulaci textu. Podivné a citlivé otázky jsou zajímavým oknem do lidského chování, nikoli podstatou všech konverzací.
To je důležitá korekce mediální představy, podle níž všichni s chatboty navazují romantické vztahy nebo jim svěřují největší tajemství. Výzkum pracoval s automatickým tříděním anonymizovaných zpráv do tematických kategorií, ne se zveřejněním jednotlivých soukromých konverzací. Z těchto dat tedy nelze sestavit autentickou hitparádu nejabsurdnějších otázek a neměli bychom předstírat opak.
Proč může důvěra předběhnout skutečnou spolehlivost
V americkém průzkumu otázek na návykové látky hodnotili uživatelé důvěryhodnost AI v této oblasti v průměru 3,66 bodu z pěti. U obecného využití AI to bylo 3,51 bodu. Rozdíl popisuje jejich vnímání, nikoli skutečnou přesnost odpovědí. Studie totiž netestovala, zda chatbot správně vysvětlil účinky konkrétních látek nebo poskytl bezpečnou radu. Nevíme ani, zda účastníci jeho doporučení následně použili.
Další průzkum americké organizace KFF z roku 2026 ukázal, že lidé používající chatboty ke zdravotním informacím s nimi někdy sdílejí i vlastní zdravotní dokumenty. Část z nich pak informace dál nekonzultuje s lékařem. Riziko tedy nespočívá jen v případné chybě modelu, ale i v tom, že se pohodlný první krok stane krokem posledním. Citlivost témat navíc zvyšuje význam ochrany soukromí: do chatbotu nepatří automaticky každá osobní informace jen proto, že rozhovor působí důvěrně.
Jak se ptát tak, aby AI pomáhala, a ne rozhodovala za nás
Pro běžného čtenáře z toho plyne užitečné rozlišení. AI může dobře posloužit jako první orientace: vysvětlit odborné pojmy, pomoci připravit otázky pro lékaře, shrnout dostupné možnosti nebo upozornit, jaká informace při rozhodování chybí. U zdravotních potíží, psychických krizí, závislostí či účinků nebezpečných látek ale není náhradou odborníka. Zvlášť opatrní bychom měli být u přesných čísel, dávkování, interakcí léčiv a rad, u nichž by omyl mohl někomu ublížit.
Možná nejzajímavější otázka tedy nezní, proč se lidé ptají AI na tak podivné věci. Mnohem důležitější je, proč jsme ochotni tak snadno otevřít osobní téma systému, o jehož skutečných znalostech a limitech často víme jen málo. Chatbot totiž může odpovídat trpělivě a srozumitelně, ale tento dojem sám o sobě ještě nic neříká o správnosti jeho rady.
Článek má informační charakter a nenahrazuje lékařské, psychologické ani adiktologické poradenství. Při podezření na předávkování nebo akutním ohrožení zdraví volejte 155 nebo 112. Při problémech s užíváním návykových látek se obraťte na lékaře nebo kvalifikovanou adiktologickou službu.
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