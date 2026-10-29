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Po rozvodu si na internetu našla dům a zamilovala se na první pohled. Kateřina Brožová ukázala svůj venkovský ráj

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Herečka Kateřina Brožová žije přes dvacet let v malé obci na kraji Prahy. Dům si vybrala podle fotek stromů a zasněžené krajiny v době, kdy procházela rozvodem.
Po rozvodu si na internetu našla dům a zamilovala se na první pohled. Kateřina Brožová ukázala svůj venkovský ráj

Po rozvodu si na internetu našla dům a zamilovala se na první pohled. Kateřina Brožová ukázala svůj venkovský ráj

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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