Po rozvodu si na internetu našla dům a zamilovala se na první pohled. Kateřina Brožová ukázala svůj venkovský ráj

Nebylo to tak, že by projížděla vesnicemi a hledala ceduli „Na prodej“. Seděla u počítače, procházela inzeráty a narazila na fotky domku v Ládví, části obce Kamenice na Praze-východ. Spousta stromů, zeleň, jedna zimní fotka se sněhem. Srdcovka, jak sama říká. Rozhodnutí padlo ještě před osobní prohlídkou, okolí ji přesvědčilo víc než dispozice nebo stav stavby. Bylo to kolem roku 2004, uprostřed rozvodu se Zdeňkem Tomanem, a Brožová potřebovala nový začátek. Našla ho v Ladově kraji.
Dům, který rozhodly stromy
Na první pohled to zní jako impulzivní krok. Jenže logika za ním dává smysl. Brožová vyrůstala pod pražským kopcem Ládví a vztah k přírodě si nesla celý život. Když pak v dospělosti hledala místo k životu mimo předchozí manželskou etapu, skončila v Ládví u Kamenice, shoda jmen možná náhodná, symbolika ale výmluvná.
Co ji na fotkách v inzerátech zasáhlo, nebyly kuchyňské linky ani podlahové krytiny. Byly to koruny stromů, zelená zahrada a zimní atmosféra, která slibovala klid. Sama v rozhovoru pro Český rozhlas popsala, že z vrátek přejde přes louku a je v lese. Pro člověka, který tráví večery na divadelních prknech a dny před kamerou, je tahle vzdálenost od civilizace měřitelná v metrech, ale psychicky v kilometrech.
Celebrita, která si pere sama
Představa herečky na venkově snadno sklouzne k obrazu víkendové chalupy s někým, kdo se stará. U Brožové to tak nefunguje. Uklízí, pere, vaří, peče a zahradu obhospodařuje převážně sama. Odbornou firmu si zavolá jen občas. Zahradu má spíš okrasnou, na ovoce, zeleninu a bylinky by potřebovala víc času, než jí pracovní režim dovolí.
Už ve starším rozhovoru pro Novinky popisovala i neglamourovou stránku venkovského bydlení: v jejich ulici chybělo osvětlení, vodovod, kanalizace i asfaltová cesta. Místní ji znali z běžného provozu, ne z titulních stran. Sama říká, že „klame tělem“, ve městě působí jako pěstěná dáma, ve skutečnosti je vesničanka a člověk přírody.
Interiér domu drží v tom, co sama označuje za moderní klasiku. Světlé a krémové odstíny, důraz na útulnost a snadnou údržbu. Žádná okázalost, žádný designový předváděcí salon. Praktické zázemí člověka, který se z práce vrací pozdě a potřebuje, aby ho dům objal, ne aby mu přidělával starosti.
Rozvod jako startovní čára
O rozvodu se Zdeňkem Tomanem dnes mluví s odstupem. Popisovala ho jako bouřlivý, provázený soudními tahanicemi a velmi náročnými situacemi. S časovým odstupem ale říká, že by se znovu nerozváděla a že vztahy s exmanželem jsou dnes lepší než kdykoliv předtím.
Dům v Ládví v tom příběhu nefunguje jen jako nemovitost. Je to kotva. Místo, které si vybrala ve chvíli, kdy se jí rozpadal dosavadní život, a které jí drží stabilitu dodnes. Po hektickém dni, ať už jde o natáčení seriálu Polda, divadelní premiéru nebo přípravu projektů přes agenturu Divinus, přijede domů, zavřou se vrata a přichází klid. Tenhle mechanismus popisuje jednoduše a opakovaně, protože zjevně funguje.
Dcera, koně a pokoj, který čeká
Dcera Brožové dostudovala ekonomii, věnuje se koním a závodění. Žije vlastním životem, ale v domě v Ládví má stále svůj pokoj. Pravidelně se vrací. Brožová o jejich vztahu mluví jako o úžasném, a fakt, že dcera má v domě trvalé místo, říká víc než jakýkoliv přívlastek.
K podzimu 2026 herečka veřejně neuvádí partnera. V říjnovém rozhovoru pro iDNES výslovně odmítla, že by byla zamilovaná do nějakého muže. Jak si Redakce VIPŽivot všimla, celý rok se prakticky nezastavila: Bella Donna, Hello, Dolly!, vlastní představení Linda, nové projekty. Venkovský dům v Ládví přitom zůstává tím, čím byl od začátku: tichým protipólem ke všemu, co se děje za vraty.
Venkov českých hereček: každá jinak
Brožová není jediná, kdo z branže zvolil venkov. Jitka Čvančarová žije v domě nedaleko Mělníka, u lesa, s velkou zahradou, garáží, krytým bazénem a smečkou zvířat. Je to rodinné zázemí jiného typu, okázalejší a prostorově velkorysejší. Naopak Chantal Poullain, kterou si mnozí automaticky spojí s venkovskou romantikou, bydlí podle dostupných zdrojů v prostorném bytě v centru Prahy, zařízeném ve francouzském stylu. Do venkovské kategorie ji řadit nelze.
Brožová stojí někde mezi. Nemá bazén ani smečku, ale má louku, les za vraty a dvacet let důkazů, že tohle rozhodnutí z doby rozvodu bylo správné. Dům, který si vybrala podle fotek stromů na internetu, se stal tím nejstabilnějším bodem v životě, který zvenku vypadá jako neustálý pohyb.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová