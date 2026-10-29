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Zapomeňte na dva litry. Lékaři vyhlásili skutečné množství tekutin, které lidské tělo potřebuje

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Dva litry denně jsme brali jako svatou normu. Rozsáhlý výzkum ale ukázal, odkud se vzala a kolik jich je potřeba.
Zapomeňte na dva litry. Lékaři vyhlásili skutečné množství tekutin, které lidské tělo potřebuje

Zapomeňte na dva litry. Lékaři vyhlásili skutečné množství tekutin, které lidské tělo potřebuje

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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