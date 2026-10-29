Zapomeňte na dva litry. Lékaři vyhlásili skutečné množství tekutin, které lidské tělo potřebuje

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Mnoho lidí vozí objemnou láhev do práce i na nákup, hlídá hladinu v ní a pije z povinnosti, přestože žízeň nemají. Je to každodenní drobný stres, který má vést ke zdraví. Podle současných poznatků medicíny ale univerzální pravidlo dvou litrů čisté vody nemá pevný vědecký základ. Pro velkou část lidí znamená nadbytečnou zátěž, se kterou se organismus musí vypořádat.
Celé to vzniklo spíš nedorozuměním. V roce 1945 vydala americká komise pro výživu zprávu, v níž zaznělo, že dospělý člověk potřebuje zhruba dva a půl litru tekutin denně. Důležitá byla věta následující: velkou část tohoto množství přijímáme už z běžné stravy. Právě tahle poznámka se po cestě ztratila. Zbyla jednoduchá poučka o osmi sklenicích vody, která se snadno pamatuje, a proto přežila desítky let.
Rozdíly mezi lidmi přitom nejsou malé. Jiné nároky má úředník v klimatizované kanceláři a jiné dělník na rozpálené střeše. Záleží na postavě, věku, pohlaví i hormonální rovnováze. Vyšší příjem tekutin potřebují:
- aktivní sportovci a lidé s vysokým fyzickým výdejem
- lidé v horkém a vlhkém prostředí
- obyvatelé vysokohorských oblastí
- těhotné a kojící ženy
Mezi jednotlivci tak může být rozdíl i více než jeden litr denně. Někomu v klidovém režimu stačí litr a kousek, člověk v zápřahu zvládne vypít násobně víc.
Co ukázalo sledování pěti a půl tisíce lidí
Zlom přinesla rozsáhlá studie z roku 2022, publikovaná v časopise Science. Na ní se podílely mezinárodní týmy, mezi hlavními autory byli vědci z japonského ústavu pro biomedicínské inovace v Kjótu. Výzkumníci sledovali více než 5 500 lidí od novorozenců po devadesátileté seniory. K měření použili bezpečný izotop vodíku, deuterium, který jim umožnil přesně určit, jak rychle tělo vodu spotřebovává a vylučuje.
Výsledek zní překvapivě skromně. Většině zdravých dospělých stačí 1,5 až 1,8 litru tekutin denně. Tělo pracuje velmi úsporně a nutit se do větších dávek nemá smysl. Velký díl vody totiž nepřichází ze sklenice, ale z talíře.
Pevná strava pokryje u průměrného jídelníčku minimálně pětinu denní potřeby. U pestré stravy s polévkami, zeleninou a ovocem to může být až polovina. Meloun, okurka, rajčata nebo zeleninový vývar se do bilance počítají stejně jako voda z kohoutku. Kdo jí kvalitně a čerstvě, logicky potřebuje vypít méně.
Jak pít rozumně a nepřehnat to
Nejspolehlivějším ukazatelem zůstává přirozená žízeň. Zdravé tělo má dobré regulační mechanismy a o vodu si řekne samo. Sucho v ústech není poplach, jen připomínka, že je čas doplnit zásoby. Orientačně pomůže i barva moči: světle žlutá až slámová značí dobré zavodnění, tmavší odstín je důvodem se napít. Zcela čirá moč naopak naznačuje, že pijete zbytečně moc.
Lepší je pít průběžně po menších dávkách, třeba začít sklenicí po probuzení a pak popíjet při práci a jídle. Do příjmu se klidně počítá čaj, káva nebo ředěné šťávy, běžné množství kofeinu tělo nevysouší, jak se dřív tvrdilo.
Pozor také na opačný extrém. Zdravé ledviny zvládnou za hodinu vyloučit zhruba jeden litr tekutiny. Při výrazně větším množství hrozí naředění vnitřního prostředí a pokles sodíku v krvi, tedy hyponatremie, neboli otrava vodou. Projevuje se nevolností, bolestí hlavy a v krajním případě ohrožuje život.
Zůstává-li moč tmavá i při rozumném pití, řešením není pít ještě víc. Může jít o potíž, která s hydratací nesouvisí, a pak je namístě navštívit lékaře. Možná tak stačí odložit aplikace s litrovými normami a poslouchat tělo. Jak moc jste se dosud řídili číslem místo žízně?
Zdroje článku: science.org, ct24.ceskatelevize.cz, bbc.com, magazin.aktualne.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová