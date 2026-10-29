Záhadný vandal položil na koleje v Jihlavě kámen, pneumatiku i houpacího koně. Vlak do nich narazil

Záhadný vandal položil na koleje v Jihlavě kámen, pneumatiku i houpacího koně. Vlak do nich narazilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 29.10.2026 12:30
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