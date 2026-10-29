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Záhadný vandal položil na koleje v Jihlavě kámen, pneumatiku i houpacího koně. Vlak do nich narazil

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Dennívýzva
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Jihlavští policisté pátrají po člověku, který ve středu večer úmyslně položil na koleje předměty, do nichž následně narazil projíždějící vlak. K incidentu došlo krátce…
koleje-kolej-vlak-zeleznice

koleje-kolej-vlak-zeleznice

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:30

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