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Nadšenec sestrojil dron s jedinou vrtulí a bez servomotoru. Točivý moment mění 300krát za sekundu, aby vůbec letěl

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Softwarový inženýr Joshua Bird postavil ve svém pokoji 3D tištěný dron s jedním motorem, který letí díky 300 řídicím pulzům za sekundu.
Dron s jednou vrtulí a bez servomotoru

Dron s jednou vrtulí a bez servomotoru

Zdroj: Joshua Bird
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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