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Invalidní důchod může být před penzí nevýhodný. Jeden krok rozhodne o tom, zda se vám vyplatí

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Lidé pobírající invalidní důchod mohou za určitých podmínek požádat o předčasný starobní důchod. Takový krok může u části žadatelů znamenat vyšší měsíční příjem, rozhodně však není automaticky výhodný. Záleží na stupni invalidity, počtu získaných let pojištění, dosavadních výdělcích i době, která zbývá do řádného důchodového věku. Předčasná penze se navíc zpravidla trvale krátí, takže rozhodnutí vyžaduje individuální propočet.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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