Invalidní důchod může být před penzí nevýhodný. Jeden krok rozhodne o tom, zda se vám vyplatí

Invalidní a starobní důchod představují odlišné dávky, přesto se při přechodu z jedné do druhé mohou vzájemně ovlivnit. První z nich kompenzuje dlouhodobý pokles pracovní schopnosti, druhý vychází především z věku a průběhu pojištění. To, že člověk již několik let pobírá invalidní důchod, mu samo o sobě nebrání požádat o starobní. Musí však splnit stejné základní podmínky jako ostatní žadatelé. Pro předčasný starobní důchod je v roce 2026 standardně potřeba alespoň 40 let důchodového pojištění a do řádného důchodového věku mohou zbývat nejvýše tři roky. Právě požadovaná doba pojištění bývá u části invalidních důchodců největší překážkou.
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Rozhoduje také stupeň invalidity a odpracované roky
Zásadní rozdíl je mezi jednotlivými stupni invalidity. Samotné pobírání invalidního důchodu prvního ani druhého stupně není dobou, která by se automaticky započítávala do starobního důchodového pojištění. Pokud příjemce současně nepracuje, nepodniká s účastí na pojištění nebo nezískává jinou uznatelnou dobu, může mu několik let v evidenci chybět. U invalidity třetího stupně se doba pobírání důchodu za stanovených okolností započítává jako náhradní doba, při výpočtu ovšem může mít odlišné hodnocení. Nestačí proto jednoduše sečíst roky od prvního přiznání invalidity a považovat je za odpracované.
Podstatnou roli hrají i dosavadní příjmy. Člověk, který po přiznání invalidního důchodu dál pracoval a odváděl pojistné, mohl získat další roky pojištění. Jiný žadatel má naopak dlouhou přestávku bez započitatelné činnosti. U obou může být současná výše invalidního důchodu podobná, ale výsledná starobní penze se může lišit. Pro posouzení proto nestačí znát částku na důchodovém výměru. Nejdříve je třeba zkontrolovat důchodovou evidenci a zda v ní nechybí zaměstnání, péče nebo další uznatelné doby.
Vyšší penze nemusí znamenat lepší rozhodnutí
Předčasný důchod má jednu vlastnost, kterou lidé při srovnávání dávek někdy podceňují. Jeho procentní výměra se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. V roce 2026 činí standardní krácení 1,5 procenta výpočtového základu za takové období. U vybraných žadatelů s nejméně 45 lety zákonem určené doby pojištění je sazba poloviční. Nejde o procenta z částky již vypláceného důchodu, takže jednoduchý odhad podle současné měsíční platby může být zavádějící.
Při žádosti o starobní důchod u člověka, který již pobírá invalidní důchod, se porovnávají příslušné částky a uplatňují zákonná pravidla souběhu. Nižší nově vypočtená dávka zpravidla nenahradí vyšší dosavadní invalidní penzi. Ani to však není důvod podávat žádost bez předchozí konzultace. Je třeba prověřit datum přiznání, nárokové podmínky, omezení výdělečné činnosti před dosažením řádného věku a dopad krácení na dlouhodobý příjem. Člověk, který dál pracuje v zaměstnání zakládajícím účast na pojištění, může mít u předčasného důchodu odlišný režim výplaty než u invalidního.
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Pozor na rozdíl mezi žádostí a automatickou změnou
Invalidní důchod se v zákonem stanoveném věku může automaticky změnit na starobní ve stejné dosavadní výši. Tento mechanismus není totožný s individuální žádostí o dřívější přiznání řádného nebo předčasného starobního důchodu. Automatická transformace řeší situaci, kdy příjemci nadále náleží dosavadní dávka, zatímco při nové žádosti se posuzuje vlastní výpočet starobního důchodu. Rozhodnout se pouze podle informace, že „v určitém věku se to změní samo“, proto není dostatečné.
Samostatnou pozornost si zaslouží situace, kdy žadatel získal potřebné roky pojištění, ale jeho zdravotní stav mu stále neumožňuje běžně pracovat. Předčasný starobní důchod není zdravotní dávkou a jeho podmínky se od invalidního liší. Při porovnání se proto mají vzít v úvahu i případné další nároky navázané na zdravotní postižení, které však nelze automaticky zaměňovat s výší samotné penze. Pokud je člověk v nejisté situaci, může nejprve shromáždit podklady a poradit se o možných termínech bez okamžitého podání žádosti. Zvláště nepříjemné by bylo zjistit až po změně dávky, že se počítalo s chybnou dobou pojištění nebo s nesprávným datem odchodu.
Nejbezpečnější postup spočívá v předběžném ověření evidovaných dob pojištění a ve vyžádání orientačního nebo individuálního výpočtu pro několik možných termínů. Rozdíl několika týdnů může znamenat další započaté období krácení. Důležitá je i otázka, zda má žadatel pokračovat ve výdělečné činnosti a kdy by chtěl případně skončit. Výhodnější datum se někdy nachází až po dokončení dalšího období pojištění, nikoli v první den, kdy zákon předčasný důchod dovoluje. Jedině porovnání konkrétních variant ukáže, zda přechod opravdu přinese vyšší příjem.
autorský text, ČSSZ, MPSV