Dřevěnou terasu ničí několik zbytečných chyb při údržbě. Správná péče prodlouží její životnost o dlouhé roky

Lidé si rádi vytváří terasy, na nichž mohou trávit hezké dny a volný čas. Pokud si pořídíte dřevěnou terasu, měli byste vědět, jak o ni správně pečovat.
Mnoho lidí se domnívá, že když si pořídí dřevěnou terasu, péče o ni je jednoduchá. Je však potřeba znát všechny postupy a triky, jak se o ni správně starat.
Díky vhodné péči jí totiž prodloužíte životnost. Zamezte tomu, abyste museli často kupovat nové dřevo na terasu. Existuje však mnoho chyb, které udělá i dlouholetý kutil, aniž by si je uvědomoval. Pravidelně kontrolujte materiál
Velice často se stává, že lidé špatně posoudí kvalitu materiálu. Je nutné brát v potaz to, zda jsou prkna stará nebo shnilá. Nekvalitní prkna je potřeba opravit nebo vyměnit.
Na tento problém se nejčastěji přijde při broušení nebo při přípravě na nové moření. Broušením a mořením dřevo utěsníte, čímž se zabrání prosakování vlhkosti do něj a následné hnilobě. Fotografie: Pixabay
Jestliže je materiál pouze nevzhledný, jednoduše ho pouze nabarvěte. Pokud jsou prkna ve špatném stavu, je potřeba je vyměnit.
Nekvalitní dřevo by mohlo někoho zranit. V horším případě by se jimi člověk mohl i propadnout. Udělejte si na výměnu dřeva čas. Zároveň opravte i uvolněné hřebíky. Až budete mít vše hotovo, přidejte vrstvu mořidla.
Dejte si záležet na povrchové úpravě
Mnoho lidí zapomíná na přípravu povrchu před nátěrem nebo mořením. Kvůli takovému zanedbání musí následně častěji terasu opravovat.
Celou palubu nejprve zbruste, abyste odstranili staré mořidlo / barvu / lak. Poté palubu umyjte a nechte ji na 24 hodin vyschnout. Tyto kroky se dělají ještě před otevřením mořidla a jeho aplikací. Poté dřevo nebarvěte, musíte počkat 30 dní. Vybírejte kvalitní nástroje
K práci lze použít mnoho nářadí, ale někteří lidé si myslí, že stačí obyčejný štětec. Je to dobrý základ a pomocník na rohy, okraje a zábradlí.
Avšak mnohem lepší jsou válečky, prodlužovací tyče a stříkací pistole. Díky tomuto nářadí si usnadníte práci, a navíc ji odvedete mnohem kvalitněji. Fotografie: Pixabay
S válečkem se pracuje mnohem rychleji a pokryjete s ním například horní části zábradlí, schodů a prken. Můžete tak ulehčit práci i svým zádům a kolenům.
Když k válečku přidáte prodlužovací tyč, nemusíte se ohýbat. Stříkací pistole rychle natírají mořidlem velké plochy. Nezapomínejte ale zakrýt okolní rostliny, trávu, okna, stěny a jiné plochy, kde mořidlo nechcete. Mořidlo si předem vyzkoušejte na novém dřevě
Když si zakoupíte nové dřevo, které budete dávat místo toho starého, měli byste si vzít jednu desku navíc. Ta bude zkušební.
Vzhled mořidla se může lišit na konkrétním dřevu a také podle jeho stáří. Mořidla se vsáknou do dřeva a zvýrazní jeho přirozenou barvu. Proto si předem vyzkoušejte, jak bude vypadat po nanesení. Počítejte se změnami počasí
Někteří lidé si předem nezjistí, jaké má být počasí. To se občas i přes předpověď může změnit. Snaha o moření po dešti omezuje vsáknutí mořidla.
Mořidlo se špatně vstřebává do vlhkého dřeva. Proto si vždy zkontrolujte předpověď počasí. Opravy a úpravy si naplánujte na hezké období. Podlaha musí být suchá alespoň 24 hodin.
Nezapomínejte ani na to, že barvení dřeva během horkých dnů může ovlivnit jeho konečný výsledek.
Sluníčko dokáže odpařit mořidlo velice rychle. To se poté nestihne vsáknout do podlahy. Pokud chcete začít s barvením, naneste první vrstvu ráno a druhou přidejte později odpoledne. Příliš spěcháte při práci
Každá práce vyžaduje určitý čas. To se týká i barvení dřeva. Lidé si často myslí, že to udělají rychleji, a tak spěchají. Před nanesením mořidla je ale potřeba dřevo připravit.
To znamená obrousit, umýt a nechat 24 hodin schnout. Pokud bude pršet, je potřeba vyčkat dalších 24 hodin po dešti, aby dřevo vyschlo. To vám pomůže zajistit, že se první nátěr správně vsákne do podlahy. Po dokončení práce zamezte ostatním členům domácnosti na tuto plochu vstup. Fotografie: Pixabay
Na trhu existují různé druhy nátěru. Na většině z nich naleznete i návod, jak je používat. Občas chybí informace, jak dlouho je před dalším nátěrem potřeba počkat.
Obecně se doporučuje počkat 4 hodiny od toho prvního. Dávejte si pozor také na to, aby se mořidlo na povrchu dřeva nesráželo. Pokud použijete příliš velké množství mořidla, dřevo ho nemůže správně vsáknout. Stačí ho nanést 2 vrstvy. Příliš velké množství může vytvořit kluzký povrch.
Zdroj: Goodhousekeeping
The post
Zcela zbytečné chyby při péči o dřevěnou terasu, kterých se dopouští většina lidí. Přitom se jich lze snadno vyvarovat appeared first on BydlímeÚtulně.cz.