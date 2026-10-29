Simpsonovi 2. část: Propojení se sitcomem Fraiser, cenzorům unikla vulgární zkratka a lékař Elvise Presleyho

V animovaném seriálu Simpsonovi z roku 1989 mají všechny běžné postavy na rukou pouze čtyři prsty. Výsadní postavení u animátorů získal jedině Bůh, který se na televizních obrazovkách objevuje s kompletní pěticí prstů. Tvůrcům se navíc přes přísnou kontrolu podařilo do vysílání propašovat skrytou vulgární zkratku.
Hlava rodiny drží dialogový rekord
Homer Simpson je v původním znění jediným obyvatelem Springfieldu, který promluví v naprosto každé epizodě. Jeho manželka Marge sice nechybí v žádném příběhu, ale v jednom díle ze čtvrté řady nemá jedinou repliku. Bart se v několika epizodách vůbec neobjevil a Líza přišla o mluvené slovo hned ve dvou případech.
Cenzorům unikla vulgární zkratka i směrovací číslo
Scenáristé si v seriálu opakovaně hrají se skrytými dvojsmysly, které občas uniknou i televizní kontrole. Když jde Homer v jednom z dílů studovat na vysokou školu, prochází pod bránou s nápisem Springfield Heights Institute of Technology. Z počátečních písmen tohoto názvu vzniká anglické sprosté slovo, které přes cenzory stanice FOX prošlo až do finálního vysílání.
Podobnou hru s písmeny a čísly využili autoři u majitele místního baru Vočka. Jeho poštovní směrovací číslo 80085 si barman pochvaluje proto, že na kalkulačce připomíná anglický výraz pro ženská ňadra. Když se pak miliardář pan Burns snaží dovolat svému asistentovi a nezná jeho číslo, vytočí na klávesnici přímo jeho jméno. Výsledná kombinace 764-8437 je ve skutečnosti telefonním spojením právě do Vočkovy taverny.
Lékař Elvise Presleyho a kompletní rodina ze sitcomu Frasier
Mnoho springfieldských obyvatel získalo svá jména a rysy podle skutečných osobností. Pochybný doktor Nick dostal jméno podle reálného lékaře George Nichopoulose, který čelil obvinění po smrti Elvise Presleyho kvůli předepisování tisíců dávek narkotik. Svalnatý herec Rainier Wolfcastle vznikl jako parodie na Arnolda Schwarzeneggera a postavu prodavače komiksů založil tvůrce Matt Groening sám na sobě s tím, že přesně takto podle něj působí na ostatní lidi.
Zvláštní péči věnovali producenti obsazení kriminálníka Leváka Boba, kterého namluvil herec Kelsey Grammer ze sitcomu Frasier. Když autoři představili Bobova bratra Cecila, roli svěřili Davidu Hydeovi Pierceovi, jenž hrál seriálového bratra i samotnému Frasierovi. Tvůrci později rodinné setkání dokončili, když otce obou zločinců namluvil John Mahoney, představitel otce obou bratrů z téhož sitcomu.
Namáhání hlasivek vedlo k odstranění postavy
Udržet stabilní hlasový projev u desítek postav představovalo pro dabéry značnou fyzickou zátěž. Tvůrci například museli v seriálu nechat zemřít postavu psychiatra Marvina Monroea, protože jeho hrubý projev příliš namáhal hlasivky herce Harryho Shearera. Ačkoliv se psychiatrův náhrobek objevil na místním hřbitově, postava se o několik let později na malý okamžik vrátila s vysvětlením, že byla pouze velmi nemocná.
Jiný osud potkal kuchařku Doris ze springfieldské základní školy, které propůjčila svůj typický hlas přímo skriptka seriálu Doris Grau. Tvůrkyně školní kuchařku namlouvala až do své smrti v prosinci roku 1995.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb).