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Rusko se vrací o 30 let zpátky, hromadně přechází na pevnou linku. Kreml pořád vypíná mobilní internet

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Ruské státní firmy letos utratily za pevné telefony přes trojnásobek toho, co za stejné období loni. Stát jim opakovaně vypíná mobilní internet.
Pevná telefonní linka

Pevná telefonní linka

Zdroj: Picryl
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:49

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