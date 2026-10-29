Lázně Bükfürdő ničí bolest: Termální park s 34 bazény a léčivou vodou

Bükfürdő, FOTO: Bükfürdő, FOTO: Bükfürdő, FOTO: Bükfürdő, FOTO: Bükfürdő, FOTO: Bükfürdő, FOTO:
Rozlehlý lázeňský areál Bükfürdő patří k těm vůbec největším a nejvyhledávanějším komplexům v celém Maďarsku a každoročně přitahuje návštěvníky z širokého okolí. Najdete ho v městečku Bük necelých třicet kilometrů od rakouských hranic kousek za přechodem Schachendorf Bucsu. Právě tato příjemná dojezdová vzdálenost ve spojení se snadnou dostupností z něj rychle udělala velmi populární odpočinkový cíl také pro české turisty. Vodní ráj pro všechny generace
Obrovský lázeňský areál se rozkládá na čtrnácti hektarech zeleně a návštěvníkům v současnosti nabízí úctyhodných čtyřiatřicet bazénů. Celková vodní plocha přesahuje pět tisíc metrů čtverečních a na své si tu přijde naprosto každý. Seniorům uleví klidné léčebné bazény, sportovci ocení velké plavecké dráhy a na rodiny s dětmi zase čekají nejrůznější vodní atrakce v moderním zážitkovém centru. Do tohoto úseku navíc bez problémů proniknou i ti nejmenší hosté, na které tu čeká speciální dětské hřiště plné interaktivních vodních prvků a brouzdališť.
Od jara do podzimu se rekreanti rádi opalují na udržovaných venkovních travnatých terasách, kterým dominuje bazén Acapulco s umělým vlnobitím. Odpočinek v pohodlné houpací síti ve stínu některého ze vzrostlých stromů si tu návštěvníci užívají zcela zdarma. Dospělí návštěvníci pak jistě s povděkem ocení velmi prostorný a moderně vybavený saunový svět s parními i finskými kabinami, infrasaunami a oblíbenou venkovní Ďábelskou saunou s ochlazovacím jezírkem.
Unikátní pramen plný zdraví
Největším lákadlem areálu zůstává léčivá termální voda vyvěrající ze čtyř hlubinných vrtů, kterou odborníci pro její nevídaně vysokou koncentraci minerálních látek označují za absolutní světový unikát. Koupel bohatá na vápník, hořčík a fluor unavené tělo dokonale prohřeje, protože v léčebných bazénech se teplota udržuje mezi mimořádně příjemnými dvaatřiceti a devětatřiceti stupni Celsia.
Pobyt v této horké minerální lázni podle opakovaných klinických testů velice účinně pomáhá především při všemožných obtížích pohybového aparátu. Koupel citelně ulevuje pacientům s revmatismem, artrózou, dnou nebo osteoporózou a spolehlivě urychluje také celkovou rekonvalescenci po těžkých ortopedických operacích a úrazech. Kvůli tomuto silnému účinku minerálů a poměrně vysoké teplotě ale děti do čtrnácti let do bazénů s čistou léčivou vodou ze zákona vstupovat nesmí.
Divoké jízdy po barevných tobogánech
Milovníci většího vzrušení se mohou dosyta vyřádit ve vnitřní nebo venkovní tobogánové sekci. Areál nabízí tři velké zastřešené klouzačky doplněné o odvážnou trasu Žraločí jeskyně a populární umělou divokou řeku. Během teplých letních měsíců se navíc otevírá venkovní sekce sestávající ze čtyř obřích drah, které poskytnou nezapomenutelnou porci adrenalinu. Rodiny si pochvalují speciální širokou klouzačku a pro ty opravdu nejodvážnější jedince tu funguje rychlý sešup na dráze s příznačným názvem Kamikadze. Návštěvníci tu narazí také na klasickou točitou Anakondu a zábavnou Cibulovou skluzavku připomínající obří barevnou odstředivku.
Ceny vstupenek vás po přepočtu na koruny velmi mile překvapí a celodenní pobyt v tomto
ráji rozhodně nezruinuje vaši peněženku. Základní lístek pro dospělého stojí ve všední dny šest a půl tisíce forintů, za vstup během víkendů a přes prázdniny si připlatíte tisíc forintů navíc. termálním
Nejkomfortnější zážitek jednoznačně nabízí ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu Hunguest Bük, který před dvěma lety prošel obrovskou modernizací. Do samotných lázní to hosté mají jen pár kroků vyhřívanou spojovací chodbou a díky tomuto chytrému řešení tak klidně mohou po areálu pobíhat jen v županu po celý den.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (bukfurdo.hu/cz/lecebne-procedury, spamagazin.cz/termalni-lazne-madarsko/bukfurdo-buk/).