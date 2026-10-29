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Lázně Bükfürdő ničí bolest: Termální park s 34 bazény a léčivou vodou

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Termální lázně Bükfürdő v Maďarsku patří k největším komplexům v zemi. Unikátní voda v bazénech pomáhá s problémy kloubů a celý areál láká na skvělé tobogány.
Bükfürdő

Bükfürdő

Zdroj: FOTO:
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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