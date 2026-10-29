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Jaroslava Obermaierová: Krutý verdikt lékařů. Má rakovinu plic

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Lékaři již zjistili, proč v minulých dnech herečka Jaroslava Obermaierová zkolabovala a skončila v nemocnici. Diagnóza je velmi krutá: rakovina plic!
Jaroslava Obermaierová: Krutý verdikt lékařů. Má rakovinu plic

Jaroslava Obermaierová: Krutý verdikt lékařů. Má rakovinu plic

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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