Kraj vyhlásí architektonickou soutěž na nový hospic, náklady odhaduje na 350 milionů

Kraj vyhlásí architektonickou soutěž na nový hospic, náklady odhaduje na 350 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kraj vyhlásí architektonickou soutěž na nový hospic, náklady odhaduje na 350 milionůZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 29.10.2026 13:02
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