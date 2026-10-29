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Kraj vyhlásí architektonickou soutěž na nový hospic, náklady odhaduje na 350 milionů

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Dennívýzva
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Hospic sv. Lazara by se v této dekádě mohl dočkat tolik potřebného nového zázemí. Nový objekt bude stát v okrajové plzeňské části Malesice. Plzeňský kraj do konce roku vyhlásí architektonickou soutěž a pokud vše půjde hladce, začne stavba v roce 2028. Náklady se odhadují na 300 až 350 milionů korun.
Kraj vyhlásí architektonickou soutěž na nový hospic, náklady odhaduje na 350 milionů

Kraj vyhlásí architektonickou soutěž na nový hospic, náklady odhaduje na 350 milionů

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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