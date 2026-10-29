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Kraj Vysočina bojuje s invazním sumečkem černým

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Město Telč dostane od Kraje Vysočina 148 tisíc korun na první etapu dvouletého projektu, jehož cílem je zmapovat a omezit výskyt invazního sumečka černého…
Hal_-_Ameiurus_melas_-_1

Hal_-_Ameiurus_melas_-_1

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:30

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