Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pád ze šesti metrů na silnici. Pracovníka z plošiny shodila v Olomouci tramvaj

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Z výšky skoro šesti metrů spadl při dopravní nehodě tramvaje a vozu s výškovou plošinou pracovník v centru Olomouce. Ke kolizi došlo ve středu 28. října dopoledne, zraněného muže transportovali záchranáři do nemocnice. Provoz na trati musel být přerušen.
Pád ze šesti metrů na silnici. Pracovníka z plošiny shodila v Olomouci tramvaj

Pád ze šesti metrů na silnici. Pracovníka z plošiny shodila v Olomouci tramvaj

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:46

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Změna v čele olomoucké radnice. Zastupitelé 9. listopadu zvolí nového primátora
Změna v čele olomoucké radnice. Zastupitelé 9. listopadu zvolí nového primátora
Za obří havárii vlaku s benzenem padla obvinění, škoda je přes 400 milionů
Za obří havárii vlaku s benzenem padla obvinění, škoda je přes 400 milionů

Po více než roce a půl vyšetřování sdělili policisté obvinění dvěma mužům v souvislosti s bezprecedentní...

Při nehodě na Olomoucku utrpělo zranění dítě. Policie žádá o pomoc svědky
Při nehodě na Olomoucku utrpělo zranění dítě. Policie žádá o pomoc svědky

Minulý čtvrtek v ranních hodinách došlo k dopravní nehodě osobního auta a chodce v Bělkovicích-Lašťanech na...

Prezident Pavel ocenil osobnosti z Olomoucka. Vyznamenal vědce i chartistu
Prezident Pavel ocenil osobnosti z Olomoucka. Vyznamenal vědce i chartistu

Prezident Petr Pavel při předávání vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října na Pražském hradě...

Pendolino na Olomoucku smetlo člověka. Přes sto cestujících z vlaku evakuovali
Pendolino na Olomoucku smetlo člověka. Přes sto cestujících z vlaku evakuovali

Na vytížené železniční trati mezi Olomoucí a Přerovem došlo ve středu večer ke střetu vlaku SC 511 s osobou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.