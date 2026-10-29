GTA 6 přinese nový systém kriminality. Vaše rozhodnutí budou ovlivňovat příběh

Foto: Magnific
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Grand Theft Auto 6 nebude rozhodovat pouze to, kolik zločinů hráč spáchá, ale také způsob, jakým je provede. Rockstar Games připravil systém Criminal Profile, který bude vyhodnocovat chování hlavních postav Jasona Duvala a Lucie Caminos. Rozdíl mezi promyšlenou loupeží a bezhlavým střílením přitom nebude jen otázkou herního stylu. Podle vývojářů se vaše rozhodnutí promítnou také do příběhu.
Podrobnosti přinesl britský magazín Edge, jehož redaktor navštívil studio Rockstar North v Edinburghu. Během přibližně devadesátiminutové ukázky sledoval aktuální verzi hry a hovořil s jejími tvůrci. Z jejich vyjádření vyplývá, že GTA 6 nabídne propracovanější přístup k násilí a následkům kriminálního jednání.
Profesionální zločinec, nebo bezohledný násilník?
Criminal Profile bude sledovat jednání obou protagonistů na stupnici od „Professional“ po „Irredeemable“. V prvním případě jde o profesionálního zločince, který postupuje promyšleně a nepoužívá více násilí, než považuje za nezbytné. Opačný konec stupnice představuje nenapravitelného kriminálníka, který problémy řeší především zbraní.
GTA
Foto: Magnific
Hráči tak dostanou větší svobodu při řešení konfliktních situací. Nepřítele nebude nutné pokaždé zabít. V některých případech půjde protivníka pouze zneškodnit nebo ho zastrašit a přinutit ke spolupráci. Kdo naopak začne okamžitě střílet, postupně si vybuduje násilnější kriminální profil.
Zajímavé je především propojení tohoto systému s vyprávěním. Rockstar potvrdil, že Criminal Profile ovlivní vývoj příběhu Jasona a Lucie. Zatím však neupřesnil, jak výrazné rozdíly mohou jednotlivá rozhodnutí způsobit. Není tedy potvrzené, zda systém ovlivní například zakončení hry, dostupnost konkrétních misí nebo reakce důležitých postav.
Inspirace hrou Red Dead Redemption 2 je poměrně zřejmá. Arthur Morgan měl vlastní systém cti, který odrážel jeho chování a v určitých situacích měnil průběh vyprávění.
GTA 6 ovšem nepřebírá prosté rozdělení na dobré a špatné skutky. Oba protagonisté zůstávají zločinci a hráč rozhoduje především o tom, jakým způsobem budou jednat. Následky zločinů budou mít více podob
Proměnou projde také samotné fungování policie. Vedle Criminal Profile totiž hra využívá samostatný systém pátrání, který pracuje s informacemi získanými od svědků a z kamerových záznamů. Policisté mohou znát popis pachatele, jeho oblečení, použitou zbraň nebo skutečnost, že zločin spáchali dva lidé společně.
Útěk tak nemusí spočívat pouze v rychlé jízdě a čekání na zmizení hvězdiček hledanosti. Převlečení, odhození zbraně nebo rozdělení dvojice mohou policii ztížit identifikaci podezřelých. Jde o odlišnou mechaniku než Criminal Profile, oba systémy však společně ukazují, jak chce Rockstar změnit dosavadní přístup série ke kriminalitě.
Důležitou roli sehraje také chování obyvatel Leonidy. Někteří lidé při pokusu o krádež automobilu utečou, jiní se mohou bránit, dokonce i střelnou zbraní. Kolemjdoucí navíc reagují na způsob nošení zbraně. Jinak vnímají pušku zavěšenou na zádech a jinak člověka, který ji drží připravenou k použití.
Samostatnou součástí hry bude také vztah Jasona a Lucie. Jejich vzájemná blízkost se bude vyvíjet podle společně stráveného času a dalších aktivit. Tvůrci tak vedle způsobu páchání zločinů nechávají hráče částečně utvářet i osobní život ústřední dvojice.
Podstatné ovšem je, že GTA 6 nedovolí proměnit hlavní postavy v bezúhonné občany, kteří se kriminalitou přestanou zabývat. Zločin zůstává základem příběhu. Novinkou je možnost rozhodovat o jeho podobě a nést alespoň některé důsledky zvoleného postupu.
Grand Theft Auto 6 má vyjít 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Teprve samotné hraní ukáže, jak často Criminal Profile zasáhne do příběhových událostí a zda skutečně nabídne výrazně odlišné zážitky při opakovaném průchodu hrou.
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