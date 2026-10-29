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Istanbulské derby skončilo hromadnou bitkou. Brown držel kapitána Galatasaraye v kravatě

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Dennívýzva
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Závěrečný hvizd měl derby ukončit. V Istanbulu ho ale odstartoval znovu, tentokrát bez míče. Po výhře Galatasaraye 2:1 nad Fenerbahce se na trávník vyřítili hráči, členové realizačních týmů i ochranka a obránce hostí Archie Brown sevřel domácího kapitána v kravatě.
Istanbulské derby skončilo hromadnou bitkou. Brown držel kapitána Galatasaraye v kravatě

Istanbulské derby skončilo hromadnou bitkou. Brown držel kapitána Galatasaraye v kravatě

Zdroj: Fenerbahçe SK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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