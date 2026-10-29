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FOTO: Vypuštěný Vesecký rybník v Liberci odhalil dno. Proč zasáhly bagry?

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Vesecký rybník na jižním okraji Liberce, známý jako Tajch, je vypuštěný a připravený na celkovou obnovu. Podívejte se na fotografie odkrytého dna vyfocené z dronu z výšky. Chystaná rekonstrukce zvýší bezpečnost vodního díla při povodních a přinese i odtěžení tisíců kubíků nánosů.
FOTO: Vypuštěný Vesecký rybník v Liberci odhalil dno. Proč zasáhly bagry?

FOTO: Vypuštěný Vesecký rybník v Liberci odhalil dno. Proč zasáhly bagry?

Zdroj: Vypuštěný Vesecký rybník v Liberci odhalil dno. Proč zasáhly bagry?
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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