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Trénují umělou inteligenci, ale někdo sleduje i je. Scale AI čelí pěti stížnostem v EU

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Lidé pomáhají trénovat umělou inteligenci, podle ochránců soukromí však sami čelí rozsáhlému sledování. Organizace noyb podala proti americké Scale AI pět stížností. Problematické má být předávání osobních údajů i povinné biometrické ověřování.
Trénují umělou inteligenci, ale někdo sleduje i je. Scale AI čelí pěti stížnostem v EU

Trénují umělou inteligenci, ale někdo sleduje i je. Scale AI čelí pěti stížnostem v EU

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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