Trénují umělou inteligenci, ale někdo sleduje i je. Scale AI čelí pěti stížnostem v EU

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Americká společnost Scale AI, která pomáhá technologickým gigantům trénovat umělou inteligenci, čelí v Evropě pěti stížnostem kvůli údajnému porušování pravidel ochrany osobních údajů. Organizace noyb je 27. října 2026 podala ve Francii, Itálii, Nizozemsku a Rakousku. Podle jejích zjištění platforma Outlier sleduje své pracovníky a předává informace také službám společností Meta, TikTok a LinkedIn.
Outlier zprostředkovává práci lidem, kteří hodnotí odpovědi jazykových modelů, připravují zadání nebo označují data potřebná pro další vývoj umělé inteligence. Mezi zákazníky Scale AI patří podle noyb například
OpenAI, Google, Anthropic, Meta a americká vláda. Organizace uvádí, že platforma využívá služeb více než 900 tisíc externích spolupracovníků.
Právě jejich postavení je jedním z důvodů, proč případ vyvolal pozornost. Pracovníci často plní úkoly na dálku prostřednictvím vlastních počítačů. Provozovatel platformy přitom získává informace nejen o výsledcích jejich práce, ale také o způsobu používání služby.
Osobní údaje měly odcházet každých několik sekund
Technická analýza, na kterou se noyb odvolává, odhalila na platformě Outlier sledovací nástroje spojené s Facebookem, TikTokem, LinkedInem a dalšími analytickými službami. Ty měly během používání platformy opakovaně odesílat údaje třetím stranám, v některých případech v několikasekundových intervalech.
Nešlo přitom pouze o anonymní statistiky návštěvnosti. Podle organizace přenášené informace zahrnovaly IP adresy, kontaktní údaje, jedinečné identifikátory a informace o navštívených stránkách. Taková kombinace může umožnit propojení pracovní aktivity s konkrétním uživatelem a posloužit k vytváření jeho profilu.
EU
Foto: Magnific
Samotné zjištění, že sledovací
nástroje předávaly data, ovšem ještě neprokazuje jejich následné využití k reklamnímu cílení. Právě rozsah zpracování, jeho účel a zákonnost musí posoudit příslušné úřady. Rozdíl je podstatný zejména proto, že analytické nástroje mohou mít různé funkce a ne každý přenos automaticky znamená vytvoření reklamního profilu.
Dalším sporným bodem je ověřování totožnosti prostřednictvím společnosti Persona. Pracovníci mají podle noyb opakovaně poskytovat videozáznamy obličeje a fotografie osobních dokladů. Scale AI takové ověřování zdůvodňuje prevencí podvodů a kontrolou identity uživatelů.
Oficiální zásady ochrany soukromí Outlieru skutečně připouštějí pořizování a analýzu fotografií, videí a údajů o obličeji. Dokument rovněž uvádí, že údaje sloužící k ověřování totožnosti mohou být uchovávány až dva roky od poslední interakce uživatele se službou, případně déle, vyžaduje-li to zákon.
Zajímavý detail nabízí také samostatné podmínky sledování obrazovky, které Outlier zveřejnil v srpnu 2026. U vybraných projektů platforma počítá s pořizováním snímků přibližně jednou za minutu. V určitých případech připouští i videozáznam obrazovky. Sama upozorňuje, že se na záznam mohou dostat otevřené aplikace, soukromé zprávy, oznámení nebo informace o dalších osobách.
Toto monitorování není totožné se sledovacími nástroji popisovanými ve stížnostech noyb. Podle pravidel Scale AI funguje pouze u příslušných projektů během aktivních pracovních či souvisejících relací, při povoleném sdílení obrazovky. Jeho rozsah proto nelze automaticky vztahovat na všechny uživatele Outlieru.
Scale AI obvinění odmítá. Rozhodující bude právní základ sledování
Organizace noyb namítá, že Scale AI nemá pro některé způsoby sledování dostatečný právní základ. Poukazuje zejména na zásadu minimalizace údajů, podle níž se mají shromažďovat pouze informace nezbytné pro konkrétní účel. Stížnosti se týkají také práva uživatelů na přístup k osobním údajům. Někteří pracovníci podle organizace nedostali požadované informace o tom, jaká data o nich společnost uchovává.
Scale AI výhrady odmítla. Britskému serveru The Register sdělila, že tvrzení obsažená ve zprávě jsou nepodložená a nepřesná. Podle společnosti jsou pracovníci o jejích postupech informováni a příslušné postupy vyžadují jejich souhlas. Používané nástroje mají sloužit především k ověřování identity, předcházení podvodům, ochraně důvěrných projektů a zajištění správného vyplácení odměn.
Pozornost si zaslouží rozdíl mezi jednotlivými právními základy zpracování. V samostatných pravidlech pro sledování obrazovky totiž Scale AI výslovně uvádí, že se v tomto konkrétním případě neopírá o souhlas pracovníků, ale o svůj oprávněný zájem podle článku 6 GDPR. To samo o sobě neznamená porušení zákona. Oprávněný zájem však vyžaduje posouzení nezbytnosti sledování a jeho dopadu na práva dotčených osob.
Evropské úřady budou muset vyhodnotit také to, zda lze požadované údaje získat méně invazivním způsobem. Ověření totožnosti nebo kontrola vykonané práce představují legitimní cíle, neznamenají však automatické oprávnění k neomezenému shromažďování osobních informací.
Případ má význam i pro pracovníky v České republice. Evropská pravidla ochrany osobních údajů se vztahují rovněž na příslušné zpracování údajů lidí v Česku, a to i tehdy, když službu provozuje americká společnost. Uživatelé mohou požadovat informace o zpracovávaných údajích a za podmínek GDPR uplatnit další práva, například vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu.
Noyb nyní požaduje důkladné prošetření a případné uložení sankcí. Pět podaných stížností ale zatím nepředstavuje rozhodnutí o porušení GDPR. Výsledkem řízení bude mimo jiné posouzení hranice mezi oprávněnou kontrolou práce na digitální platformě a nepřiměřeným zásahem do soukromí lidí, bez jejichž práce by současné systémy umělé inteligence nemohly fungovat.
Zdroj:
Theregistrer.com