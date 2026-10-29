Zima může být nadprůměrně teplá a přesto přinést silné mrazy. Polární vír ukazuje limity sezonních předpovědí

Modely naznačují mimořádně časné narušení polárního víru
Vysoko nad severní polokoulí se během podzimu každoročně vytváří stratosférický polární vír - ten můžeme chápat jako rozsáhlou cirkulaci silných západních větrů obklopující velmi studený vzduch nad Arktidou. Během zimy může jeho intenzita výrazně kolísat. Někdy se vír pouze deformuje nebo posune mimo pól, jindy se může rozdělit na dvě části a při nejvýraznějších událostech se západní proudění ve stratosféře dokonce obrátí. Jde tedy o systém nestabilní a potenciálně výrazně ovlivňující průběz zimy u nás, ve Střední Evropě.
Obr. 1: Sezónní výhled modelu ECMWF na zimu (December, January a February) slibuje teplý režim, navzdory tomu, že teplé týdny může střídat mrazivé počasí (zdroj: ECMWF)
Právě mimořádně výrazné narušení nyní ukazují některé předpovědi ECMWF a dalších modelů pro začátek listopadu. Prognózy počítají s prudkým zpomalením stratosférických západních větrů a možností jejich obrácení přibližně kolem 4. listopadu. Současně má zesílit tlaková výše nad Arktidou a polární vír se může rozdělit na dvě hlavní části. Pokud by skutečně došlo k plnohodnotnému náhlému stratosférickému oteplení, šlo by podle dostupných analýz o mimořádně časnou událost - dřívější než dosavadní případy pozorované v moderní éře měření.
Je ale důležité zdůraznit slovo pokud. V tuto chvíli jde stále o modelovou předpověď, nikoliv o již proběhlý „historický kolaps“. Individuální události náhlého stratosférického oteplení lze podle britského Met Office spolehlivěji předpovídat teprve několik dní nebo týden dopředu. Do takového data se blížíme.
Stratosféra se může oteplit, zatímco u země se ochladí
Název „náhlé stratosférické oteplení“ může působit paradoxně. K prudkému zvýšení teploty totiž dochází ve výškách přibližně 10 až 50 kilometrů, nikoliv u zemského povrchu. Při výrazných těchto událostech může teplota ve stratosféře během několika dnů vzrůst o desítky stupňů. Současná prognóza ukazuje v některých hladinách anomálii kolem +22 °C oproti normálu.
Obr. 2: Náhlé stratosferické oteplení v únoru 2025, tedy v hladině 10 hPa (zdroj: WXCharts.com/Metdesk.com)
K tomuto fenoménu dochází v podstatě každoročně, jen ne tak brzo v průběhu končícího kalendářního roku. Například v roce 2025 k němu došlo na počátku února, čemuž se již věnoval náš článek. "Jedná se o prudké zvýšení teploty vzduchu ve stratosféře (část atmosféry Země ležící ve výše 10 až 50 km) až o 50 °C během několika dní, díky němuž dochází k narušení polárního vortexu. Toto oteplení je schopno ovlivňovat meteorologické podmínky v celé stratosféře, ale také v troposféře nebo i v jiných vrstvách. Vortex se často rozděluje na dva samostatné víry, až nakonec se i na nějakou dobu rozpadne. Teplota vzduchu ve stratosféře se v průběhu tohoto procesu zvedne z hodnot hluboko pod -50 °C až na hodnoty kolem, nebo i přes, 0 °C. ... Vlivem náhlého stratosférického oteplení dochází ke zvýšení pravděpodobnosti, že do Evropy, případně Severní Ameriky, může proniknout arktický vzduch. I přesto, že se tohle stát může, je velmi problematické určit, kdy a hlavně kam přesně, by se mohl tento vzduch dostat," uvedl 2. února pro Meteocentrum meteorolog Dominik Novotný.
Důležitější než samotné oteplení jsou ale změny proudění. Silný a kompaktní polární vír podporuje převážně západní cirkulaci. Pokud se výrazně oslabí nebo rozpadne, může se tryskové proudění více zvlnit a častěji vznikají blokující tlakové výše. Tím se otevírá možnost transportu arktického vzduchu hluboko do středních zeměpisných šířek.
Neznamená to ovšem, že studený vzduch automaticky zamíří právě do České republiky. Může zasáhnout Severní Ameriku, východní Asii, jinou část Evropy nebo se výrazná odezva u zemského povrchu vůbec nemusí vytvořit. Kolaps polárního víru není předpověď konkrétního počasí pro jedno místo. Je to změna pravděpodobností.
Dopad navíc nepřichází okamžitě
Stratosféra a troposféra nejsou od sebe oddělené, jejich propojení ale není okamžité. Po výrazném náhlém stratosférickém oteplení může trvat několik dnů až několik týdnů, než se změněná cirkulace začne výrazněji projevovat u zemského povrchu. ECMWF uvádí, že u některých případů může úplný rozvoj anomálie v přízemní cirkulaci trvat až přibližně tři týdny.
Právě nynější situace je ještě komplikovanější, protože případná událost přichází nezvykle brzy. Na začátku listopadu není atmosféra v úplně stejném stavu jako v lednu nebo únoru a stratosférický polární vír ještě není tak plně vyvinutý jako uprostřed zimy. I autoři současných analýz proto upozorňují, že dopad takto časného narušení je obtížnější odhadovat.
Některé aktuální modelové scénáře už kolem druhého listopadového týdne naznačují ochlazení nad západní, střední a jižní Evropou. V této vzdálenosti ale nelze podobnou mapu chápat jako hotovou předpověď mrazů nebo sněhu pro Česko. Jde spíše o první signál toho, že velkoprostorové proudění může být na začátku listopadu velmi proměnlivé. Předpovědi na průběh příštího týdne budeme pro Vás upřesňovat.
A přesto může být celá zima nadprůměrně teplá
To se může zdát jako protimluv, ale není. Nejnovější sezonní výhled programu Copernicus (respektive z modelu evropského střednědobého modelu ECMWF) z října stále favorizuje nadprůměrnou sezonní teplotu na většině Evropy. Multi-modelový systém zároveň předpokládá velmi silné El Niño, jehož intenzita by měla vrcholit přibližně na přelomu roku a následně pozvolna slábnout.
Sezonní prognóza však neříká, že každý prosincový, lednový a únorový den bude teplý. Vyjadřuje pravděpodobnost, kam se dostane průměrná teplota celé sezony - čili průměrná teplota za prosinec, leden a únor!
Zima může být například několik týdnů velmi mírná, následně přijde desetidenní období s výraznými mrazy a sněhem (ostatně jako tomu bylo v průběhu poslední zimy, tedy v 1. polovině ledna 2026) a potom se znovu obnoví teplejší západní proudění. Pokud teplé epizody převažují, celá zima nakonec skončí jako nadprůměrná, přestože si ji lidé mohou pamatovat právě kvůli jednomu mimořádně studenému období. Proto jsou tvrzení typu „model předpovídá teplou zimu, takže nebude sníh“ meteorologicky nesprávná a je při nejmenším silně zavádějící.
El Niño, polární vír, NAO. Atmosféra skládá několik vlivů zároveň
Dalším důvodem nejistoty je skutečnost, že zimní počasí v Evropě neurčuje jedna veličina.
Letošní velmi silné El Niño představuje významný globální faktor. Ani ono ale neposkytuje jednoznačnou předpověď pro střední Evropu. Britský Met Office například uvádí, že El Niño může v severozápadní Evropě v první části zimy zvýšit šanci na mírnější, vlhčí a bouřlivější charakter počasí. V pozdější části zimy ale zároveň může podporovat oslabení stratosférického polárního víru a zvyšovat pravděpodobnost náhlého stratosférického oteplení. Co si z toho vzít? Z pohledu průměrné sezónní teploty to může být jednoduché, z pohledu samotného průběhu zimy může jít o velmi složitou záležitost.
Do výsledku vstupuje také severoatlantická oscilace (NAO), poloha a síla tryskového proudění, blokující anticyklony, stav sněhové pokrývky a mořského ledu nebo vnitřní proměnlivost atmosféry.
Obr. 3: Tryskové proudění ve výšce 300 hPa (zdroj: Ventusky)
Každý z těchto faktorů může v průběhu několika týdnů zesílit nebo oslabit vliv ostatních. A přesně proto může jedna významná cirkulační změna dočasně zcela rozbít scénář, který ještě několik týdnů předtím vypadal velmi pravděpodobně.
Teplá zima a silný vpád zimy se navzájem nevylučují
To je možná nejdůležitější věc při čtení dlouhodobých předpovědí. Když sezonní model ukazuje pro střední Evropu kladnou teplotní odchylku, neznamená to, že předpovídá tři měsíce nepřetržitého tepla. Znamená pouze, že při zohlednění mnoha možných scénářů vychází jako pravděpodobnější sezona s vyšší průměrnou teplotou. Extrémně studená epizoda přitom může být součástí nadprůměrně teplé zimy.
Náhlé stratosférické oteplení (SSW) tuto skutečnost dobře ilustruje. Po některých SSW vzniká blokující výše nad severním Atlantikem nebo Skandinávií, západní přísun mírného oceánského vzduchu zeslábne a do Evropy se může otevřít cesta chladnému kontinentálnímu nebo arktickému vzduchu. Podobná konfigurace hrála roli například během výrazné evropské studené epizody na přelomu února a března 2018. Met Office ale zároveň upozorňuje, že SSW nemusí mít výrazný dopad na počasí u země pokaždé.
Zimní předpověď proto není jeden scénář
Aktuálně tedy máme vedle sebe dvě informace, které se nevylučují. První říká, že sezonní modely stále zvýhodňují teplotně nadprůměrnou zimu 2026/2027 na většině Evropy, tedy pravděpodobně také ve střední Evropě. Druhá říká, že se nad Arktidou možná chystá mimořádně časná a výrazná porucha polárního víru, která může na začátku zimního období zvýšit šanci na blokující cirkulaci a studené vpády. Její konkrétní dopad na Česko ale zatím určit nelze.
A právě to je podstata dlouhodobé meteorologie. Čím dále se díváme do budoucnosti, tím méně předpovídáme konkrétní dny a tím více pracujeme s pravděpodobnostmi jednotlivých režimů počasí. Zima 2026/2027 tak může nakonec skončit jako teplotně nadprůměrná – a zároveň během ní můžeme zažít jednu nebo několik výrazných zimních epizod. Současné dění ve stratosféře je dobrou připomínkou, že průměrná sezona a počasí konkrétního týdne jsou dvě úplně odlišné věci.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz