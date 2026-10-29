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Zima může být nadprůměrně teplá a přesto přinést silné mrazy. Polární vír ukazuje limity sezonních předpovědí

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Sezónní modely v současnosti stále favorizují teplotně nadprůměrnou zimu na většině evropského kontinentu, včetně střední Evropy. To ale vůbec nevylučuje výrazné vpády arktického vzduchu, sněžení nebo několik týdnů velmi zimního počasí. Ukázkovým příkladem nejistoty dlouhodobých předpovědí je nynější vývoj polárního víru. Modely naznačují na začátek listopadu mimořádně časné narušení stratosférické cirkulace, které by při vhodném vývoji mohlo zvýšit pravděpodobnost časného vpádu chladného vzduchu také do Evropy.
Zima může být nadprůměrně teplá a přesto přinést silné mrazy. Polární vír ukazuje limity sezonních předpovědí

Zima může být nadprůměrně teplá a přesto přinést silné mrazy. Polární vír ukazuje limity sezonních předpovědí

Zdroj: 123rf
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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