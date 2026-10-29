Sparta měla 25 střel a čtyřikrát trefila tyč, přesto v poháru končí. Priske vyzdvihl gólmana Baníku

Středa 28. října 2026, epet ARENA, 18:30. Hodiny ukazovaly osmnáct sekund, když Michal Kohút přihrál na hranici malého vápna a Filip Kubala patičkou otevřel skóre. Zbylých devadesát minut Sparta honila gól, který nepřišel. Brian Priske po zápase vyjmenoval čísla, která by jindy popisovala jasnou výhru: 25 střel, z toho 10 na branku, 16 rohů, zhruba 60 vstupů do vápna a čtyři zásahy tyče nebo břevna. Na tabuli ale svítilo 0:2 a Sparta končí v domácím poháru už v osmifinále ročníku 2026/27. Trenér hráče tvrdě nekritizoval. „Je těžké se na ně zlobit,“ řekl. Podle nás má pravdu jen napůl. Sparta zápas herně ovládala, výsledkově ho ale od první minuty jen dobíhala. Její pohárový zmar má tři vrstvy: darovaný gól, neproměněné šance a Viktora Budinského.
Osmnáct sekund, které přepsaly celý večer
Úvodní gól nebyl nešťastná náhoda. Priske ho na tiskové konferenci, jejíž záznam přinesl Sport.cz, popsal bez okolků. Tři prohrané souboje za sebou, špatná rozhodnutí, soupeř se dostal do vápna a Sparta v něm nebránila dostatečně dobře. Gól z kategorie, kterou trenéři v kabině rozebírají nejdéle.
Takový začátek změnil povahu celého zápasu. Baník neměl důvod otevírat hru. Zatáhl se do hlubokého bloku a nechal Spartu, ať si s míčem dělá, co chce. A ta si dělala hodně. Kombinovala, centrovala, kopala rohy jeden za druhým. Každá další minuta ale přidávala na nervozitě, protože soupeř už měl, co potřeboval.
Tady leží jádro sparťanského problému. Priskeho čísla nepopisují tým, který by si nic nevytvořil. Popisují tým, který si stokrát otevíral dveře, ale ani jednou jimi neprošel. Kdyby gól padl ve dvacáté minutě místo v první, mohl zápas vypadat úplně jinak. Takhle Sparta hrála s handicapem od výkopu.
Čtyři tyče a gól, který vzal VAR
Druhá vrstva zmaru je čistě střelecká. Priske mluvil o čtyřech zásazích konstrukce. Z přenosu iSportu se dají jednoznačně popsat tři:
- kolem 23. minuty Budinský vyrazil střelu Alcócera a dorážka Andrewa Irvinga skončila na konstrukci,
- v 53. minutě pálil Hugo Sochůrek po Alcócerově přihrávce do břevna,
- v 78. minutě zakončoval Jonatan Brunes po rohu a míč se opět odrazil od břevna.
Mezitím Sparta dokonce vyrovnala. Tobias Guddal dostal míč za Budinského, stadion slavil, ale VAR gól odvolal kvůli ruce zakončujícího hráče. Byl to nejbližší moment, kdy zápas mohl začít znovu od nuly.
Nejvíc šancí měl Brunes, muž, který o tři dny dřív nastřílel čtyři góly Slovácku při výhře 5:1. Proti Baníku v 55. minutě mířil z první těsně vedle, v 61. trefil stehnem připraveného brankáře, v 78. břevno a v 82. ho Budinský vychytal znovu. Podle nás nejde o krizi formy, spíš o večer, kdy norskému útočníkovi nesedlo nic. Jenže v poháru se druhý pokus nedává.
Baník mezitím ukázal, že jeho hra nebyla jen bránění. Ve 73. minutě dal Kubala druhý gól, který neplatil kvůli ofsajdu. V 84. minutě už to nebylo potřeba řešit: Rhodri Smith po přihrávce Lukáše Dvořáčka zvýšil na 0:2 a rozhodl. Dva momenty, dva góly. Efektivita, jakou Sparta ten večer neznala.
Budinský: gólman, kterého by Priske poslal do sestavy
Třetí vrstvou je brankář Baníku. Viktor Budinský odchytal zápas, o kterém sám po utkání mluvil jako o životním. V závěru ho chytaly křeče, přesto vydržel.
Jeho zákroky mají jasnou dramaturgii. Nejprve vyrazil technickou střelu Alcócera mířící do horního rohu. Pak konečky prstů vytáhl Sochůrkovu ránu k levé tyči. V 67. minutě byl připravený na Juráskovo zakončení k pravé spodní tyči. V závěru vytáhl Brunesův pokus do levého dolního rohu, v nastavení ještě vyrazil střelu z dálky a nakonec zalehl míč těsně před Brunesem.
Priske neskrýval obdiv. Podle iSportu prohlásil, že Budinský byl „naprosto fantastický“, že by měl být hráčem utkání a že „by měl o víkendu zase chytat za Baník“. Divil se, že cena pro nejlepšího hráče zápasu putovala jinam. Od trenéra poraženého týmu je to nezvykle velkorysé hodnocení. Zároveň pohodlné: kdo chválí soupeřova gólmana, mluví méně o vlastních útočnících.
Střední trojici Irving, Eneme a Sochůrek hodnotil Priske jako „v pohodě“. Sochůrka označil za jeden z největších talentů v Česku, kterému chybělo jen štěstí. Irvingovi vytkl několik nepřesných přihrávek v prvním poločase, po kterých se Baník dostával do brejků. Celkově ale záloze nic zásadního nevyčítal.
Baník bránil s nemocným kádrem
Ostravská výhra je o to pozoruhodnější, vezmeme-li v úvahu, v jakém stavu tým do Prahy přijel. Trenér Roman Skuhravý pro Sport.cz popsal, že před odloženým ligovým zápasem v Liberci mu během čtvrtečního večera kvůli rozsáhlé viróze odpadlo jedenáct hráčů. Dva dny se netrénovalo, část kádru měla jen individuální plán. Proti Spartě proto Baník skládal sestavu i s hráči z béčka a někteří stihli před zápasem jediný trénink.
Skuhravý přitom nehrál na hrdinu. Přiznal, že jeho tým duel zvládl i se štěstím a s obrovskou ochotou ho ubránit. Upravil napadání, zbytek odmakali hráči v pokutovém území a Budinský za nimi.
Pro Spartu je nejvíc znepokojivé srovnání v delším horizontu. Baník ji během deseti dnů dvakrát udržel bez gólu. Ligový zápas v Ostravě 18. října skončil 0:0 podle velmi podobného scénáře: Brunes zahodil samostatný únik po Hoeverově kolmici, kdy ho vychytal Jedlička, a Vojta v závěru trefil břevno. Šance tedy byly, gól ne. Dvakrát po sobě proti stejnému soupeři to už podle nás nelze svádět jen na smůlu.
Pohár byl cíl. Teď zbývá liga
Priske po zápase řekl větu, která vyřazení dává váhu: pohár byl cíl. Sparta naposledy slavila v sezoně 2023/24, kdy získala titul i MOL Cup. Ročníky 2024/25 a 2025/26 skončily bez sparťanské trofeje, poslední pohár zvedla nad hlavu Karviná. Osmifinále proti Baníku, jak připomíná los osmifinále, přitom mělo být jen další zastávkou na cestě ke květnovému finále v Hradci Králové.
Domácí pohár je pro velký klub nejkratší cestou k trofeji. Stačí pár vyhraných zápasů. Teď Spartě zbývá liga a evropská soutěž. Pokud neuspěje ani v jedné, půjde o třetí sezonu po sobě bez trofeje.
Přímé vyjádření vedení k Priskeho pozici po zápase zatím chybí. Sportovní tlak ale roste sám od sebe a dá se čekat, že po každém dalším zaváhání bude sílit. V takovém případě se z jednoho pohárového večera může stát téma, které trenéra provází až do jara.
Další zkouška přijde v lize. Ve 13. kole čeká Spartu derby s Bohemians v Ďolíčku, tedy další soupeř, který na ni nejspíš zaleze do vlastní šestnáctky a bude čekat na jednu chybu. Přesný termín zápasu je uveden v kalendáři Sparty.
Na Letné zůstala po středečním večeru statistika, kterou by si leckterý tým rámoval, a výsledek, který z ní dělá jen poznámku pod čarou. Baník postupuje do jarního čtvrtfinále s brankářem, který si zahrál zápas života. Sparta odchází s otázkou, kolik ještě musí vystřelit, aby to stačilo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle