GTA 6 má mít 600 000 animací NPC. Rockstar odhalil, jak budou postavy reagovat na hráče

Foto: Magnific
Většina hráčů
Grand Theft Auto je zvyklá, že kolemjdoucí slouží především jako kulisa živého města. Někteří před nebezpečím utečou, jiní začnou křičet nebo zavolají policii. V připravovaném GTA 6 chce Rockstar Games tento systém výrazně přepracovat. Vývojáři vytvořili přibližně 600 000 animací pro nehratelné postavy, označované jako NPC, a jejich chování propojují s osobnostními vlastnostmi i konkrétní situací.
Podrobnosti přinesl magazín Edge ve svém 430. čísle, jehož redakce navštívila studio Rockstar North. Novináři sledovali přibližně devadesátiminutovou ukázku hry, kterou osobně předváděl Rob Nelson, jeden z vedoucích studia. Z rozhovorů s vývojáři vyplynulo, že Rockstar nechce vytvářet obyvatele státu Leonida pouze pomocí procedurálních systémů, které sestavují dav z předem připravených prvků. V Los Angeles proto vznikl specializovaný tým scenáristů, režisérů a producentů zaměřený právě na jednotlivé postavy a jejich chování.
Každý chodec má vlastní povahu. Někdo uteče, jiný zaútočí
Zásadní změna se netýká samotného množství animací, ale způsobu, jakým na sebe jednotlivé herní systémy reagují. NPC mají přidělené charakterové vlastnosti, které ovlivňují jejich rozhodování. Důležitý je temperament, agresivita, prostředí, předchozí pozorované události i to, jak se k nim hráč chová.
Rockstar při návrhu obyvatel zohledňuje také charakter jednotlivých čtvrtí. Jiné složení obyvatel lze očekávat v bohatších částech Vice City, jiné v oblastech s odlišným sociálním a profesním prostředím. Vývojáři přitom řešili například to, kolik postav se při konfliktu rozhodne bránit, kolik z nich sáhne po zbrani a které se pokusí hráče zastrašit.
NPC
Foto: Magnific
Zajímavý příklad přinesla samotná ukázka pro Edge. Jason, jeden ze dvou hlavních protagonistů, se na ulici zadíval na muže venčícího psa. Muž si jeho pohled vyložil jako provokaci, začal se s ním konfrontovat a následně odepnul psovi vodítko. Zvíře Jasona pronásledovalo, dokud neztratilo zájem a nevrátilo se k majiteli.
Podobné setkání ukazuje, jak se Rockstar snaží propojit zdánlivě obyčejné situace s reakcemi okolních postav. Hráč přitom nemusí nikoho napadnout ani vytáhnout zbraň. Konflikt může vzniknout i z pouhého chování, které NPC vyhodnotí jako nepřátelské.
Změny se projeví rovněž při manipulaci se zbraněmi. V GTA 5 mohli kolemjdoucí ignorovat i okamžik, kdy hráč vytáhl brokovnici, pokud na ně přímo nemířil. V
GTA 6 mají postavy rozlišovat, zda hráč nese zbraň na zádech, nebo ji drží připravenou v rukou. Podle okolností mohou ustoupit, utéct nebo se postavit na odpor. Obrovské množství animací samo o sobě nestačí
Údaj o 600 000 animacích je pozoruhodný, ale neznamená, že hra obsahuje stejný počet unikátních obyvatel nebo samostatně naprogramovaných reakcí. Animace představují jednotlivé pohyby a činnosti, které systém využívá při zobrazování postav. O tom, jak přesvědčivě bude výsledné chování působit, rozhodne především jejich kombinace s herní logikou.
Právě zde může mít GTA 6 oproti předchozím dílům největší přínos. Pokud různí obyvatelé skutečně vyhodnotí stejnou situaci odlišně, nebude možné předem předpokládat, jak běžné setkání dopadne. Při krádeži automobilu například jeden řidič raději uteče, zatímco další může vytáhnout zbraň a začít se bránit.
Na těchto principech Rockstar pracoval už v Red Dead Redemption 2, kde hráči mohli s obyvateli komunikovat, vyhrožovat jim nebo sledovat jejich reakce na vlastní jednání. GTA 6 má podle vývojářů tyto systémy dále rozvíjet. Nejde tedy pouze o vizuálně propracovanější město, ale také o větší množství situací, které mohou vzniknout bez přímého zásahu scénáře.
Významnou roli bude mít i chování svědků. NPC nemají automaticky přivolat policii při každém podezřelém jednání. Herní systém zohledňuje, kdo situaci viděl a jaké informace se o hráči mohou dostat k bezpečnostním složkám. Rockstar tak propojuje chování civilistů s přepracovaným systémem pátrání.
Samotná ukázka pochopitelně ještě nezaručuje, že všechny podobné situace budou během běžného hraní fungovat stejně přesvědčivě. Teprve vydaná hra ukáže, zda dokáže udržet rozmanitost reakcí i po desítkách hodin, kdy už hráč začne jednotlivé vzorce chování rozpoznávat.
Grand Theft Auto VI vychází
19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Termín počítačové verze Rockstar dosud neoznámil. Po třinácti letech od vydání GTA 5 tak hráče čeká nejen další příběh ze zločineckého prostředí, ale především možnost zjistit, nakolik se virtuální obyvatelé Vice City dokážou chovat jako skuteční lidé.
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