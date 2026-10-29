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GTA 6 má mít 600 000 animací NPC. Rockstar odhalil, jak budou postavy reagovat na hráče

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Rockstar Games odhalil další podrobnosti o obyvatelích GTA 6. Přibližně 600 000 animací a propracované osobnostní vlastnosti mají zajistit, že chodci nebudou na hráče reagovat pokaždé stejně. Někdo uteče, jiný se naopak pustí do konfliktu.
GTA 6 má mít 600 000 animací NPC. Rockstar odhalil, jak budou postavy reagovat na hráče

GTA 6 má mít 600 000 animací NPC. Rockstar odhalil, jak budou postavy reagovat na hráče

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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