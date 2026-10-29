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Cuketová buchta s čokoládou nemusí být složitá. Díky nastrouhané cuketě má krásně jemný a šťavnatý střed

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Jeden rok jsme měli na zahradě tolik cuket, že už jsem opravdu nevěděla, co s nimi. Právě tehdy u nás doma vznikla tahle cuketová buchta s marmeládou a čokoládovou polevou. Nenápadný moučník, který je krásně vláčný, vystačí na celý plech a díky nastrouhané cuketě dlouho nevysychá. Nejraději ji dělám s domácí jahodovou marmeládou a jednoduchou polevou s kapkou rumu.
Obrázek k receptu na Cuketovou buchtu s marmeládou a čokoládovou polevou je přesně ten snadný moučník, který zachrání přebytky cukety a překvapí vás svojí vláčností a chutí

Obrázek k receptu na Cuketovou buchtu s marmeládou a čokoládovou polevou je přesně ten snadný moučník, který zachrání přebytky cukety a překvapí vás svojí vláčností a chutí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Cuketovou buchtu s marmeládou a čokoládovou polevou je přesně ten snadný moučník, který zachrání přebytky cukety a překvapí vás svojí vláčností a chutí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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