Cuketová buchta s čokoládou nemusí být složitá. Díky nastrouhané cuketě má krásně jemný a šťavnatý střed

Bylo léto, kdy se cukety na zahradě skoro nedaly uhlídat. Nosily se domů po dvou, po třech a po čase už člověk vážně neví, kam s nimi. Zrovna tehdy se u nás zabydlela tahle cuketová buchta s marmeládou a čokoládovou polevou. Obyčejně vypadající moučník na plech, přitom pěkně vláčný, vydatný a díky nastrouhané cuketě nevyschne hned druhý den. Nejčastěji na něj dávám domácí jahodovou marmeládu a rychlou polevu, do které přijde i trochu rumu.
Na téhle
buchtě je příjemné hlavně to, že cuketa v ní nedělá žádnou velkou parádu. Není ji potřeba obhajovat před každým, kdo se na zeleninu v moučníku dívá podezřívavě. a skořice zůstanou vpředu, cuketa jen podrží těsto Kakao měkké a šťavnaté. I druhý den, což se v domácím provozu pozná dost rychle. Když chystám něco na víkend nebo má přijít návštěva, vracím se k ní často. Je to prostě poctivý domácí moučník, žádné složité zdobení ani velká cukrařina.
Můj osvědčený tip: Máte-li po ruce kyselejší marmeládu, třeba rybízovou nebo višňovou, klidně ji použijte místo jahodové. Kakaové těsto je samo o sobě sladší a čokoládová poleva také něco přidá, takže výraznější marmeláda tomu jen prospěje. Cuketa ve sladkém pečení překvapí, ale dává smysl
Cuketová buchta
není módní výstřelek jedné sezóny. V domácích kuchyních se objevuje hlavně tam, kde v létě cukety rostou rychleji, než se stíhají zpracovávat. Polévka, směs na pánev, zapečená cuketa a pak přijde na řadu plech s něčím sladkým. Cuketa má jemnou chuť a hodně vody, takže v těstě funguje docela nenápadně. Dodá mu vláčnost, ale chuťově se netlačí dopředu. Recept na měkkou cuketovou buchtu s marmeládou a polevou
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 35-40 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 1 plech Ingredience pro přípravu 4 ks vejce 1 hrnek cukru krystal 4 hrnky nahrubo nastrouhané cukety 2 lžičky jedlé sody 2 lžičky mleté skořice 1 hrnek oleje 2 hrnky polohrubé mouky 1/4 hrnku kakaa 4-6 lžic marmelády, nejlépe jahodové
Čokoládová poleva: 80 g másla 2 lžíce rumu 2 lžíce kakaa 60 g moučkového cukru Postup přípravy vláčné cuketové buchty s čokoládovou polevou
1. Začněte troubou. Nastavte ji na
170 °C. Plech vymažte tukem a vysypte moukou, aby se upečená buchta později zbytečně netrhala.
2. Do větší mísy rozklepněte
4 vejce a přisypte 1 hrnek cukru krystal. Vyšlehejte do světlejší pěny. Nemusí být pevná jako na dortový korpus, ale pár minut šlehání se na výsledku pozná.
3. Přidejte
nastrouhanou cuketu, jedlou sodu, skořici a olej. Promíchejte vařečkou nebo stěrkou. Stačí krátce, jen aby se všechno spojilo.
4. Potom do mísy nasypte
polohrubou mouku a kakao. Těsto promíchejte zlehka, bez dlouhého šlehání. Hlavně ať v něm nezůstanou suchá místa s moukou.
5. Těsto přesuňte na připravený plech a rozetřete ho do stran. Když je cuketa hodně šťavnatá, může být směs řidší. U téhle buchty to není chyba.
6. Pečte přibližně
35 až 40 minut. Ke konci zapíchněte špejli doprostřed těsta. Neměla by na ní ulpívat syrová hmota, pár vlhkých drobečků ale nevadí.
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7. Upečenou buchtu nechte úplně vychladnout. Až potom ji potřete tenkou vrstvou
marmelády. Nejčastěji používám domácí jahodovou, dobrá je ale i meruňková nebo rybízová.
8. Na polevu dejte do rendlíku
máslo a nechte ho rozpustit. Přidejte rum, kakao a moučkový cukr. Míchejte krátce, dokud poleva není hladká, lesklá a bez hrudek.
9. Ještě vlažnou polevu nalijte na vrstvu marmelády a rozetřete ji po celé ploše. Nechte ji ztuhnout při pokojové teplotě.
10. Krájejte až ve chvíli, kdy poleva drží. Buchta je výborná odpoledne ke kávě, ale bez problémů vydrží i do druhého dne. Nejlépe přikrytá a v chladu, aby neosychala.
Foto: Cooky.cz, Buchtu krájejte až když pole dobře drží. Tipy hospodyňky a pár věcí, které se hodí vědět Starší cuketu s velkými semeny před strouháním vydlabejte. Těsto pak bude jemnější a bez tvrdších kousků. Jestli je marmeláda moc tuhá, na chvilku ji zahřejte. Roztírá se pak mnohem lépe a netrhá povrch buchty. Na čisté krájení polevy pomáhá nůž namočený v horké vodě a otřený dosucha. Je to drobnost, ale funguje. Cuketu většinou předem nevymačkávám. Výjimkou je přerostlý kus, který je vyloženě vodnatý. Šťáva z cukety má v těstě svůj smysl, právě díky ní zůstává buchta měkká. Když ji vyždímáte moc, může být výsledek sušší.
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