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Apple poprvé přidal dotyk do MacBooku Pro. Novinka má OLED displej i Dynamic Island

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Apple představil přepracovaný MacBook Pro, který poprvé umožňuje ovládat macOS přímo dotykem obrazovky. Vedle OLED displeje s mimořádným jasem přichází Dynamic Island, lehčí konstrukce a také podstatně vyšší cena.
Apple poprvé přidal dotyk do MacBooku Pro. Novinka má OLED displej i Dynamic Island

Apple poprvé přidal dotyk do MacBooku Pro. Novinka má OLED displej i Dynamic Island

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 19:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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