Apple poprvé přidal dotyk do MacBooku Pro. Novinka má OLED displej i Dynamic Island

Foto: Apple
Apple 28. října 2026 představil novou generaci profesionálního MacBooku Pro, která mění jednu z dlouholetých zásad společnosti. Počítač je vůbec prvním Macem s dotykovým displejem. Kromě toho přináší novou zobrazovací technologii PROLED XDR, přepracovanou konstrukci a Dynamic Island známý z iPhonů. Přesto má novinka jednu zajímavou zvláštnost. Zatímco displej a způsob ovládání prošly výraznou změnou, procesory zůstávají stejné jako u modelů představených letos v březnu.
Nový MacBook Pro se prodává ve 14palcovém a 16palcovém provedení. Apple se tentokrát zaměřil především na práci s obrazem, ergonomii a mobilitu. Nabídka dotykového ovládání je přitom poměrně zásadním obratem. Společnost dlouhodobě oddělovala Mac s klávesnicí a trackpadem od iPadu, který stavěla na přímém ovládání obrazovky. Nyní oba přístupy částečně propojuje.
Nový OLED displej má ambice nahradit profesionální monitor
Největší technickou změnou je panel PROLED XDR, který využívá technologii tandem OLED. Na rozdíl od dosavadního mini-LED displeje, jehož podsvícení pracuje se samostatně řízenými zónami, dokáže OLED ovládat světlo na úrovni jednotlivých pixelů. Výsledkem je přesnější zobrazení tmavých scén a omezení světelných září kolem jasných objektů na černém pozadí.
Apple uvádí kontrastní poměr 10 000 000 : 1 a špičkový jas až 2 000 nitů pro HDR i SDR obsah. Jde o maximální hodnotu, nikoliv záruku trvalého jasu celé plochy obrazovky. Displej dále podporuje adaptivní obnovovací frekvenci od 10 do 120 Hz, což umožňuje kombinovat plynulý pohyb s úspornějším provozem.
Zajímavé je také rozšíření barevného rozsahu. Vedle P3 novinka podporuje Adobe RGB, který má význam zejména při profesionální fotografii a přípravě tiskových materiálů. Podle
Applu pokrývá panel více než 80 procent prostoru Rec. 2020. K dispozici jsou rovněž referenční režimy a možnosti kalibrace pro uživatele, kteří potřebují přesně kontrolovat výsledné barvy.
Právě zde má nová technologie největší praktický význam. Fotograf nebo střihač videa může přesněji posuzovat obraz přímo na notebooku, aniž by byl vždy odkázán na samostatný referenční monitor. To ovšem neznamená, že by jej nový MacBook ve všech profesionálních podmínkách automaticky nahradil. Záleží na požadavcích konkrétního pracovního postupu a kalibraci.
Dotykový Mac mění způsob práce, ne však generaci procesoru
Dotykové ovládání umožňuje běžná gesta, například posouvání stránek, přibližování fotografií nebo přesouvání obsahu mezi aplikacemi. Apple upravil macOS 27 tak, aby se dotyk doplňoval s tradičním ovládáním pomocí klávesnice, myši a trackpadu. Nový kloub displeje má zároveň zajistit větší stabilitu při používání prstů.
Výhodu mohou získat především kreativní profese. V grafických programech lze přímo manipulovat s objekty, hudebníci mohou využívat virtuální nástroje na obrazovce a při střihu videa lze dotykem upravovat časovou osu. Apple připravuje odpovídající funkce například pro Final Cut Pro, Logic Pro a Pixelmator Pro. Podporu chystají také další vývojáři včetně Adobe, Microsoftu a tvůrců Blenderu. Část specializovaných úprav aplikací dorazí až později.
Změnil se také horní okraj displeje. Dosavadní výřez nahrazuje Dynamic Island, který může zobrazovat probíhající aktivity, přehrávání hudby nebo příchozí komunikaci. Apple jej propojuje rovněž s vyhledáváním Spotlight a novou Siri AI. Je však potřeba připomenout jazyková omezení. Čeština zatím mezi podporovanými jazyky Apple Intelligence není a pokročilá Siri AI zůstává ve fázi beta testování.
O výkon se starají čipy M5 Pro a M5 Max. Nejde tedy o novou generaci procesorů, protože stejné čipy Apple uvedl již v březnu 2026. Zákazník, který vlastní letošní MacBook Pro, tak nezískává automaticky zásadně vyšší výpočetní výkon. Hlavní důvody k případnému upgradu leží především v obrazovce, ovládání a konstrukci.
Maximální konfigurace nabízí až 128 GB jednotné paměti a 16TB SSD. Ve výbavě zůstaly tři porty Thunderbolt 5, HDMI, čtečka SDXC karet, MagSafe a sluchátkový konektor. Bezdrátové připojení zajišťují Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Apple dále uvádí 12Mpx kameru Center Stage a upravenou soustavu šesti reproduktorů, která má poskytovat o 50 procent hlubší basy.
Přepracování konstrukce se projevilo také na hmotnosti. Menší model váží přibližně 1,38 kg a větší 1,82 kg. Výrobce slibuje výdrž až 24 hodin, ta však závisí na konfiguraci a způsobu používání. Při náročném renderování videa nebo práci s 3D grafikou nelze očekávat stejnou výdrž jako při nenáročných úlohách.
Novinka se výrazně odlišuje také cenou. Podle zveřejněného českého ceníku začíná 14palcová varianta s M5 Pro na 84 990 Kč a 16palcová na 99 990 Kč. Verze s M5 Max jsou ještě dražší. Pro srovnání, březnové modely s M5 Pro začínaly při uvedení na 59 990 Kč za 14palcové a 74 990 Kč za 16palcové provedení.
Předobjednávky byly zahájeny 28. října, samotný prodej má začít v pátek 6. listopadu 2026.
Z pohledu uživatele je podstatné rozlišovat mezi novým způsobem práce a skutečnou potřebou vyššího výkonu. Kdo používá MacBook Pro zejména na programování, psaní nebo běžnou kancelářskou činnost, nemusí z dotykové obrazovky získat odpovídající užitek. Pro profesionály pracující s fotografií, grafikou, hudbou a videem však může být kombinace OLED panelu a přímého ovládání podstatně zajímavější než další navýšení výkonu procesoru.
Zdroj:
https://www.businesswire.com/news/home/20261027251208/en
https://www.apple.com/cz/newsroom/2026/03/apple-introduces-macbook-pro-with-all-new-m5-pro-and-m5-max
https://mobilenet.cz/clanky/novy-macbook-pro-dostal-dotykovy-oled-displej-s-dynamic-island-cena-neprekvapi-55509