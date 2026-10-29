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Pět koz obsadilo český kopec. Turisté jsou nadšení, ochránci přírody řeší vážný problém

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Dennívýzva
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Na vrchu Brník v Českém středohoří žije pět zdivočelých koz. Turisté je fotí, kozy evidentně nikam nespěchají a celý příběh by mohl působit jako perfektní reklama na výlet do přírody. Jenže ochránci přírody mají výrazně méně romantický pohled. Zvířata už několik let nekontrolovaně spásají jednu z botanicky nejcennějších stepních lokalit v Česku a mizí před nimi i chráněné rostliny.
Pět koz obsadilo český kopec. Turisté jsou nadšení, ochránci přírody řeší vážný problém

Pět koz obsadilo český kopec. Turisté jsou nadšení, ochránci přírody řeší vážný problém

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 29.10.2026 06:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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