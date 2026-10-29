Pět koz obsadilo český kopec. Turisté jsou nadšení, ochránci přírody řeší vážný problém

A tady začíná přírodovědný paradox, který si Žlutá kočka nemohla nechat ujít. Protože jinde v Českém středohoří se kozy používají právě proto, aby vzácné stepi zachránily.
Pan Mňau požaduje vysvětlení, jak může být stejná koza jednou ochranář a podruhé ekologický problém. Bobík už má vlastní teorii: „Jedna má pracovní dobu. Druhá ne.“ Výjimečně se trefil podezřele blízko.
Pět koz, jeden kopec a majitel nikde
Brník leží na Lounsku a spolu s Oblíkem a Srdovem patří k mimořádně cenným stepním vrchům Českého středohoří. Právě na Brníku se ale už několik let pohybují zdivočelé kozy, které podle současných informací nikdo nechce přiznat.
Agentura ochrany přírody a krajiny eviduje aktuálně pět zvířat. V minulosti jejich počet kolísal přibližně mezi dvěma a šesti.
Obec Libčeves se pokusila dohledat majitele. V létě zveřejnila výzvu, aby si neznámý vlastník hospodářská zvířata odchytil. Nikdo se nepřihlásil. Kozy navíc nemají identifikační značky, které by původního chovatele prozradily.
Turista vidí kozu. Botanik vidí, co po ní nezůstalo
Pro návštěvníka kopce je pět volně pobíhajících koz atrakcí. Potkáte zvíře, které se nebojí terénu, vyleze téměř kamkoli a ještě u toho vypadá, jako by kopec odjakživa patřil jeho rodině.
Jenže Brník není obyčejná louka. Je součástí evropsky významné lokality Oblík–Srdov–Brník a patří k přírodovědně nejcennějším stepním oblastem republiky. Rostou tam vzácné kavyly, bělozářka liliovitá, kozinec bezlodyžný a další druhy vázané na suchou stepní krajinu. A právě některé z nich kozy spásají.
Na části kopce je podle ochránců vegetace po jejich dlouhodobém působení výrazně poškozená a na některých místech prakticky zmizela.
Takže zatímco turista má fotografii s kozou, ochranář vidí několik let obnovy. Oba se dívají na stejné zvíře. Jen každý na jinou část jeho práce.
A teď přijde absurdní část: kozy se sem přitom normálně vozí schválně
Člověk by si mohl říct, že řešení je jednoduché. Kozy pryč. Jenže přesně v tuto chvíli se celý příběh začne komplikovat.
V Českém středohoří se totiž kozy a ovce záměrně pasou v chráněných lokalitách, aby pomáhaly udržovat stepní biotopy. Ano. Koza, která na Brníku ničí chráněnou přírodu, může o několik kilometrů dál chráněnou přírodu zachraňovat.
Pan Mňau si vyžádal pauzu. Bobík se tváří vítězoslavně. Paní Žofie konečně přebírá poradu.
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Step potřebuje někoho, kdo ji bude okusovat
České středohoří není nedotčená divočina, která funguje nejlépe tehdy, když na ni člověk vůbec nesáhne. Mnohé zdejší suché trávníky vznikaly a po staletí přežívaly také díky lidskému hospodaření. Lidé pásli zvířata, sekali louky a odstraňovali náletové dřeviny.
Když pastva a kosení zmizí, step začne zarůstat. Nejdřív vysokou trávou. Potom keři. A nakonec se může celé otevřené stanoviště postupně změnit natolik, že druhy závislé na osluněné suché stepi začnou mizet.
Proto dnes ochranáři na některá místa vracejí ovce a kozy. Zvířata spásají trávu a mladé dřeviny, narušují drn, vytvářejí drobná otevřená místa a pomáhají udržovat pestrou mozaiku prostředí. To všechno může být pro vzácné stepní druhy skvělé. Jenže existuje jedno důležité slovo: řízeně.
Koza totiž nečetla managementový plán
Ochranářská pastva není systém: „Tady máte kozy a uvidíme se za pět let.“ Počet zvířat, období pastvy, délka pobytu i konkrétní část lokality se plánují podle toho, čeho chce ochrana přírody dosáhnout. Někdy se pase krátce. Někdy jen část území. Někdy se zvířata přesunou dřív, než začnou spásat rostliny, které mají na místě zůstat. A někdy se daná plocha nechá odpočívat.
Zdivočelá koza naproti tomu žádný harmonogram nemá. Neví, že kavyl je chráněný. Neví, že na konkrétní rostlině má za tři týdny dozrát semeno. Neví, že místo už bylo letos spasené dost. Vidí rostlinu. Sežere rostlinu. A zítra se může vrátit.
Bobík uznale přikyvuje: „Takže problém není koza. Problém je unlimited buffet.“ Paní Žofie ho tentokrát neopravuje.
Pět koz může být víc než dost
Pět zvířat nezní jako ekologická invaze. Jenže důležitý není počet koz na mapě České republiky. Důležité je, kde jsou a jak dlouho tam zůstávají.
Na malé citlivé lokalitě mohou stále stejní jedinci opakovaně spásat stejné rostliny. Rostlina pak nestihne vytvořit dost listů, vykvést nebo vytvořit semena. Jednorázové okousání může řada druhů přežít. Opakované spásání rok za rokem už je úplně jiný tlak.
A protože zdivočelé kozy na Brníku podle místních nejsou jednu sezonu, ale několik let, začíná se jejich práce sčítat.
To je celý rozdíl mezi údržbou a devastací. Stejný nástroj. Jiná intenzita.
Příroda nemá tlačítko „zpět“
Ochránci upozorňují, že obnova nejvíce poškozených míst může trvat několik let. A právě tady je dobře vidět, proč někdy nestačí říct: „Tak je prostě příští rok odvezeme.“ Rostlinné společenstvo není koberec, který doroste týden po sekání.
Některé vzácné druhy rostou pomalu, potřebují vytvořit semena a jejich populace mohou být tvořené jen omezeným množstvím jedinců. Když dlouhodobý tlak překročí určitou mez, návrat původního stavu není automatický.
Pan Mňau proto zamítá Bobíkův návrh: „Tak tam potom zasadíme nové.“ Ne. Takhle se přírodní step opravdu neopravuje.
A co teď s kozami?
Tady příběh přestává být jen veselou reportáží o horských emigrantech. Majitel se po výzvě obce nepřihlásil a problém je potřeba vyřešit. Ochránci sami podle dostupných informací nemají pravomoc jednoduše přijít a zvířata odstranit.
Jednou z možností je odchyt. V krajním případě právní úprava umožňuje řešit zdivočelá hospodářská zvířata i odstřelem. Zatím ale není veřejně potvrzené, že by o takovém kroku už bylo definitivně rozhodnuto.
A právě proto je dobré trochu brzdit případné internetové rozdělení na dva tábory. „Chudinky kozy, nechte je být.“ versus „Okamžitě je zastřelte.“
Kozy totiž nejsou pachatelé ekologického zločinu. Dělají přesně to, co kozy dělají. Problém vznikl tím, že domácí zvířata zůstala dlouhodobě bez kontroly na mimořádně citlivém místě.
Turistická hvězda může být biologický průšvih
Celý příběh má ještě jeden nepříjemně moderní rozměr. Volně žijící nebo zdivočelé zvíře na krásném kopci se velmi snadno stane atrakcí. Lidé ho fotografují. Sdílejí. Jdou se na něj podívat další. A velmi rychle vznikne pocit, že k místu vlastně patří.
Jenže popularita na Instagramu není ekologická funkce. Koza může být sympatická, fotogenická a úplně nevinná. A zároveň může být na konkrétním místě obrovský problém. Příroda bohužel nerozděluje role podle toho, kdo lépe vypadá na fotografii.
Redakční verdikt
Pět koz na Brníku je vlastně dokonalá lekce z ochrany přírody. Neexistuje jednoduché: koza = dobrá. Ani: koza = špatná. Řízená pastva koz a ovcí pomáhá v Českém středohoří udržovat vzácné stepní biotopy a bránit jejich zarůstání.
Pět zvířat ponechaných několik let bez kontroly na stejné citlivé lokalitě ale může tytéž biotopy poškodit.
Pan Mňau proto uzavírá vyšetřování s tím, že kozy jsou nevinné. Bobík pořád tvrdí, že jejich jediným zločinem byl neomezený bufet. Paní Žofie doplňuje poslední podstatnou věc: v ochraně přírody často nerozhoduje jen co děláme, ale kolik, kdy, kde a jak dlouho.
A redakce uzavírá: koza může být zahradník chráněné stepi i její demoliční četa. Rozdíl není v koze. Rozdíl je v tom, jestli někdo drží v ruce plán pastvy — nebo koza dostala klíče od kopce a nikdo se několik let nezeptal, co tam vlastně provádí.
Redakční tečka: Bobík po přečtení článku navrhl jednoduché řešení: „Tak jim uděláme pracovní dobu.“ Pan Mňau souhlasí. „Od devíti do pěti?“ „Ne. Od jedné rostliny k druhé podle písemně schváleného harmonogramu.“ Bobík chvíli mlčel. Pak se zeptal, zda stejná pravidla platí i pro catering. Porada byla okamžitě ukončena.
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Zdroje: iDNES.cz – Kozí problém v Českém středohoří. Zdivočelá zvířata ničí vzácné rostliny na vrchu Brník [1], TN.cz – Zdivočelé kozy trápí ochránce přírody. Ničí vzácné rostliny [2], AOPK ČR – Evropsky významná lokalita Oblík–Srdov–Brník [3], AOPK ČR – Ovečky se pasou, nálety dřevin mizí a vzácným druhům se v Lounském středohoří daří lépe [4], AOPK ČR – Péče o přírodu v CHKO České středohoří [5], img ai generated