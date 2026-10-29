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Dubajský WETEX přilákal 3000 společností. Česko zastupovalo sedm firem s vodohospodářskými technologiemi

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Český národní pavilon poskytl prostor pro prezentaci sedmi českých společností na mezinárodním veletrhu WETEX v Dubaji. Firmy zaměřené na vodohospodářství a environmentální…
2026-Dubaj-Wetex

2026-Dubaj-Wetex

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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