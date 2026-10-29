Dubajský WETEX přilákal 3000 společností. Česko zastupovalo sedm firem s vodohospodářskými technologiemi

Dubajský WETEX přilákal 3000 společností. Česko zastupovalo sedm firem s vodohospodářskými technologiemiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
2026-Dubaj-Wetex
Článek byl publikován 29.10.2026 13:00
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