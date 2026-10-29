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Kvíz: Jak dobře znáte filmy pro pamětníky? Poznejte černobílé klasiky podle jediné fotky

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Dnes si připomínáme den vzniku samostatného československého státu, není proto od věci zavzpomínat také na počátky československé kinematografie a největší klasiky nejen prvorepublikové éry. Na filmech pro pamětníky ostatně vyrostla řada generací. Dokážete ale slavné snímky rozpoznat podle jediné fotky?
Kvíz: Jak dobře znáte filmy pro pamětníky? Poznejte černobílé klasiky podle jediné fotky

Kvíz: Jak dobře znáte filmy pro pamětníky? Poznejte černobílé klasiky podle jediné fotky

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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