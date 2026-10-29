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Ani dřevo, ani WPC. Terasy ovládne nádherný materiál z odpadu, který jinak končí ve spalovnách

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Dennívýzva
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Hromady zemědělského odpadu se dosud pálily nebo nechaly jen tak ležet vedle pole. Nově z nich vznikají prkna, která odolají vodě i plamenům.
Ani dřevo, ani WPC. Terasy ovládne nádherný materiál z odpadu, který jinak končí ve spalovnách

Ani dřevo, ani WPC. Terasy ovládne nádherný materiál z odpadu, který jinak končí ve spalovnách

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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