Samsung omezí výrobu oblíbených televizorů o 80 %. Čínská konkurence ho drtí cenou a on nemá jak odpovědět

Když korejský oborový deník Electronic Times v září zveřejnil informace o výrobních plánech Samsungu pro rok 2026, vyvolalo to v televizním průmyslu značný rozruch. Neznamená to ale, že Samsung končí s televizory obecně ani že se zbavuje všech modelů QLED. Změny se týkají především LCD televizorů využívajících technologii quantum dots, tedy kvantových teček, které Samsung dlouhodobě prodává pod označeními QLED a Neo QLED.
Právě tyto modely tvořily důležitou část nabídky značky ve střední a vyšší cenové třídě. Čínští výrobci TCL a Hisense však v posledních letech výrazně posílili a nabízejí televizory s podobně znějícími technologickými označeními za konkurenceschopné ceny. Samsung tak čelí nepříjemnému dilematu: buď zlevní a riskuje nižší marže, nebo se zaměří na technologie, u nichž může lépe obhájit vyšší cenu. Podle dostupných zpráv se vydává především druhou cestou.
Deset milionů dolů na dva
Pokles výroby má být výrazný. Podle průmyslových zdrojů citovaných deníkem Electronic Times vyrobil Samsung v roce 2025 přibližně 10 milionů televizorů s technologií QD. V roce 2026 má jejich produkce klesnout na 2 až 3 miliony kusů. Pokud se odhady potvrdí, půjde o meziroční propad zhruba o 70 až 80 procent.
Podle stejného zdroje Samsung omezuje také nabídku levnějších televizorů s kvantovými tečkami a větší důraz klade na Mini LED modely. Řady Neo QLED zatím v nabídce zůstávají, jejich budoucnost je však méně jistá. Spekulace o případném dalším omezování nebo ukončení některých produktových řad je každopádně potřeba odlišovat od oficiálně potvrzených plánů výrobce.
Nejde o konec Samsungu na televizním trhu. Firma podle údajů analytické společnosti Omdia zůstala v roce 2025 světovou jedničkou v televizorech podle tržeb, a to už dvacátý rok v řadě. Její podíl na trhu dosáhl podle citovaných údajů 29,1 procenta. V segmentu LCD televizorů, kde se odehrává velká část cenového souboje, je ale situace podstatně vyrovnanější.
Data Counterpoint Research za druhé čtvrtletí roku 2026 uvádějí podíl Samsungu na dodávkách LCD televizorů ve výši 13,7 procenta, zatímco TCL dosáhlo 13,8 procenta. Pokud jsou tato čísla srovnatelná podle použité metodiky, rozdíl je minimální. Čínská konkurence tak Samsungu v tomto segmentu výrazně šlape na paty.
Proč Samsung nemůže odpovědět cenou
Kvantové tečky umožňují LCD televizorům zobrazit širší rozsah barev. Jejich využití však přináší další náklady a Samsung tuto technologii dlouhodobě prezentuje jako jednu z předností svých televizorů. Pokud by firma začala ve velkém konkurovat nejlevnějším modelům TCL a Hisense cenou, mohla by si snížit marže a zároveň oslabit prémiové postavení svých produktů.
Problém navíc nespočívá pouze v ceně. U některých televizorů označovaných jako QLED se objevily pochybnosti, zda skutečně obsahují kvantové tečky v množství odpovídajícím tomuto označení. Podle deníku Electronic Times testy objednané společností Hansol Chemical a provedené laboratořemi SGS a Intertek u modelů TCL C655, C655 Pro a C755 nezjistily přítomnost india ani kadmia, tedy prvků využívaných v některých typech kvantových teček.
Samotná nepřítomnost těchto dvou prvků ale automaticky nedokazuje, že televizor kvantové tečky vůbec neobsahuje. Jejich složení se může lišit a k posouzení konkrétní technologie je potřeba znát také metodiku testování a další výsledky. Případ proto nelze zjednodušit na tvrzení, že všechny levnější televizory označované jako QLED používají falešnou technologii.
Podle německého portálu PRAD navíc mnichovský soud v roce 2026 rozhodl ve sporu týkajícím se konkrétních televizorů TCL a omezil jejich prodej pod označením QLED v Německu. Rozhodnutí se vztahuje na konkrétní výrobky a právní spor, nikoli automaticky na všechny televizory této značky. Ve Spojených státech se zase objevila hromadná žaloba proti Hisense, která zpochybňuje používání označení QLED u některých modelů. Tvrzení obsažená v žalobě je ovšem nutné odlišovat od pravomocně prokázaných skutečností.
Pro Samsung je situace nepříjemná zejména z obchodního hlediska. Pokud zákazníci vnímají označení QLED jako obecný marketingový termín, nikoli jako záruku konkrétní technologie, může být obtížnější obhájit vyšší cenu vlastních modelů. Zda právě tato otázka stojí za vývojem nových řad Mini LED, však bez jednoznačného potvrzení výrobce nelze považovat za jisté.
Čím Samsung QD televizory nahrazuje
Samsung neustupuje z televizního trhu, ale mění důraz v nabídce. Český přehled modelů pro rok 2026 zveřejněný na Samsung Newsroom CZ představuje několik hlavních směrů: Mini LED televizory, OLED modely včetně řady S95 s technologií QD-OLED a také novou technologii Micro RGB.
Mini LED označuje způsob podsvícení LCD panelu pomocí velkého množství drobných LED diod. Samotná technologie Mini LED nevyžaduje použití kvantových teček, i když se s nimi v některých televizorech kombinuje. Při porovnávání jednotlivých modelů je proto důležité rozlišovat mezi typem podsvícení a technologií pro reprodukci barev.
V nabídce pro rok 2026 se objevují také modely označované jako M80H a M70H, zatímco Neo QLED televizory, například řady QN80H a QN70H, zatím zůstávají součástí portfolia. Konkrétní nabídka se může lišit podle země a velikosti obrazovky, takže z uvedení nových řad nelze automaticky vyvozovat, že Samsung všechny starší technologie okamžitě opouští.
Na českém trhu se přechod mezi jednotlivými generacemi projevuje také cenami. Starší televizory se během doprodeje mohou prodávat výrazně levněji než při uvedení na trh. V původním přehledu byla například 55palcová Neo QLED QN1EH uváděna na Heurece od 12 490 Kč, zatímco startovní ceny nových Mini LED modelů Samsungu měly podle velikosti začínat přibližně na 9 990 Kč a dosahovat 21 990 Kč. Jde však o údaje závislé na konkrétní nabídce a době zveřejnění, nikoli o trvale platné ceny.
Televizory s kvantovými tečkami tak z nabídky Samsungu nemusejí zmizet úplně. Mohou ale hrát menší roli než v minulosti, zatímco firma bude více propagovat Mini LED, OLED a Micro RGB.
Co to znamená pro kupce v Česku
Kdo uvažuje o koupi Samsungu QLED nebo Neo QLED, nemusí panikařit. Omezení výroby konkrétních modelových řad neznamená, že by se televizory okamžitě přestaly prodávat nebo že by automaticky skončila jejich softwarová podpora. Tu je vždy potřeba posuzovat podle konkrétního modelu a podmínek výrobce.
Samsung u vybraných televizorů nové generace slibuje až sedm let aktualizací systému Tizen. Tento příslib ale nelze bez ověření vztahovat na všechny modely. Stejně tak se podmínky záruky a případného prodloužení liší podle produktu, prodejce a aktuální nabídky.
Zajímavé je také srovnání s čínskou konkurencí na českém trhu. V původním cenovém přehledu se Hisense 55U7Q s Mini LED podsvícením a 144Hz panelem objevoval na Heurece od 15 282 Kč, zatímco TCL 55C7K s technologií QD-Mini LED od 15 990 Kč. Aktuální ceny se mohou lišit podle obchodu a dostupnosti.
Oba modely nabízejí na papíře bohatou výbavu, včetně vysoké obnovovací frekvence, podpory moderních formátů HDR a herních funkcí. Rozdíly mezi nimi a televizory Samsungu proto nelze posuzovat pouze podle použité technologie nebo ceny. Důležitou roli hraje také zpracování obrazu, jeho jas a kontrast v různých scénách, kvalita antireflexní vrstvy, operační systém, dostupné aplikace a servisní podpora. V některých parametrech mohou TCL a Hisense nabídnout výbavu srovnatelnou s dražšími konkurenty, konečný výsledek ale závisí na konkrétních modelech.
Pokud někdo hledá starší Samsung QLED s kvantovými tečkami, může se vyplatit sledovat doprodejové akce. Před nákupem je ale vhodné ověřit přesné označení modelu, jeho parametry a skutečnou cenu. Novější Mini LED televizor může být výhodnější, pokud nabízí lepší podsvícení nebo další funkce za podobné peníze. Neznamená to však, že bude automaticky lepší ve všech ohledech.
Samsung se zkrátka snaží přesměrovat pozornost na technologie, ve kterých vidí větší prostor pro odlišení od konkurence. Pro zákazníka je proto důležitější než samotné označení QLED nebo Mini LED porovnat skutečné vlastnosti konkrétních televizorů.
Samsung televizní trh neopouští. Podle dostupných informací spíše omezuje část nabídky LCD televizorů s kvantovými tečkami a hledá jiné způsoby, jak se odlišit od cenově agresivní konkurence. Zda se mu podaří udržet prémiové postavení díky Mini LED, OLED a Micro RGB, ukáže až další vývoj trhu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík