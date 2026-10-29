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Soused omylem postaví kus domu na vašem pozemku. Zastavěný kousek mu však může zůstat

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Přestavek může změnit vlastníka zastavěného kousku zahrady i bez kupní smlouvy. Platí to ale jen pro malý přesah trvalé stavby a stavebníka v dobré víře. Soudní případy ukazují, proč samotné stavební povolení ani pár centimetrů navíc nestačí.
Základová deska a první řady bílých tvárnic za drátěným plotem v Klučově

Základová deska a první řady bílých tvárnic za drátěným plotem v Klučově

Zdroj: Juan de Vojníkov / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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