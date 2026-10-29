Tento starý nábytek stoupá na ceně. Sběratelé objíždějí Česko a vykupují ho kolem 100 000 Kč

Styl, který dal českým domovům eleganci
Ve 20. a 30. letech minulého století se do českých a moravských bytů nastěhoval Art déco. Měkce zaoblené linie, geometrické vzory, zářící dýha z ořechu, kořenice nebo mahagonu, mosazné kování a fazetovaná skla. Rodiny na takový nábytek šetřily roky, často šlo o největší investici celého manželství. Dnes se tomu těžko věří, ale tehdy to byla móda, kterou si chtěl pořídit každý, kdo na to měl.
Československo patřilo v nábytkářském designu k evropské špičce. Světový věhlas si získaly Spojené umělecko-průmyslové závody v Brně, v jejichž dílnách pracoval architekt Jindřich Halabala. Vedle nich si jméno vybudovali Thonet, Hynek Gottwald nebo Robert Slezák, kteří uměli spojit hřejivé dřevo s moderními chromovanými trubkami. Návrhy se objevovaly i od velkých architektů, jako byli Pavel Janák nebo Josef Gočár. Pro dnešní sběratele je právě tato doba svatý grál.
Jak poznat originál a nenechat se zmást
Pokud jste na půdě nebo v pozůstalosti objevili starý kus, stáváte se detektivem. Prohlédněte si zadní stěny, vnitřky šuplíků a spodní strany desek. Hledejte štítky výrobců, razítka, čísla modelů nebo podpisy dílen. Zkoumejte dýhu: původní kresba dřeva, hluboký lesk šelakové politury a poctivé spoje jsou dobrým znamením. Největším nepřítelem je červotoč a vlhko.
Dobrá zpráva je, že každý nález má svůj potenciál. Doložené autorství a zachovalý původní stav z obyčejné skříně dělají poklad. A i když nemáte zrovna solitér od slavného architekta, můžete mít v ruce kus řemesla, který přežil sto let a dělá radost dodnes.
Kolik to dnes stojí a o čem rozhodují detaily
Špičkově zrestaurované solitéry a autorské unikáty na aukcích překračují 100 000 Kč. Běžné sériové ložnicové komplety z 30. let se v nálezovém stavu prodávají zpravidla od 5 000 do 20 000 Kč. Cenu tlačí dolů hlavně náklady na renovaci a velké rozměry skříní, které se do moderních bytů špatně vejdou.
Tehdy taková sestava znamenala celoživotní hrdost. Dnes je to příběh, který se dá vyprávět dál, a někdy i příjemný příspěvek do rodinného rozpočtu. Nejvíc se cení menší solitéry: křesla, toaletní stolky s kulatým zrcadlem, barové vozíky nebo police s chromovanými prvky.
Pokud se tedy chystáte vyklidit půdu, nejdřív si kousky poctivě prohlédněte, vyfoťte značení a zkuste je nabídnout na Aukru nebo se poradit se specializovanými aukčními síněmi. Možná objevíte skutečný poklad, a možná jen kus rodinné historie, který stojí za záchranu. Máte i vy doma nábytek z doby první republiky? A pustili byste se do jeho renovace?
Zdroje článku: antiquemobel.cz/, earch.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková