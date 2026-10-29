Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tento starý nábytek stoupá na ceně. Sběratelé objíždějí Česko a vykupují ho kolem 100 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vyleštěný nábytek, který se nesměl poškrábat, vůně pasty na dřevo, skříň s tajemně zvonícími skly, za kterou se schovávaly vánoční ozdoby. Dnes ta samá skříň možná stojí na chalupě pod hromadou dek, nebo čeká na půdě, až ji někdo konečně odveze na skládku. Počkejte s tím. Nábytek z dob první republiky prožívá mezi sběrateli a milovníky retro interiérů nečekanou renesanci. Ty nejlepší kousky se dnes prodávají za částky, které by tehdejším majitelům vyrazily dech.
Tento starý nábytek stoupá na ceně. Sběratelé objíždějí Česko a vykupují ho kolem 100 000 Kč

Tento starý nábytek stoupá na ceně. Sběratelé objíždějí Česko a vykupují ho kolem 100 000 Kč

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Ani dřevo, ani WPC. Terasy ovládne nádherný materiál z odpadu, který jinak končí ve spalovnách
Ani dřevo, ani WPC. Terasy ovládne nádherný materiál z odpadu, který jinak končí ve spalovnách
Stačí ruličky od toaletního papíru, lepidlo a barvy. Vzniknou nádherné halloweenské dekorace za pár korun
Stačí ruličky od toaletního papíru, lepidlo a barvy. Vzniknou nádherné halloweenské dekorace za pár korun

Kartonové ruličky od toaletního papíru nevyhazujte. Možná vás překvapí, co všechno se z nich dá vytvořit....

V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje novou českou komedii o nejtrapnějším chlapovi na světě
V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje novou českou komedii o nejtrapnějším chlapovi na světě

Čtyřicet let, teplá postel a maminka, která myslí na všechno. Hrdina našeho příběhu žije v dokonalém...

Ideál mužské krásy napříč historií: V raném novověku by si dnešní žena manžela nevybrala
Ideál mužské krásy napříč historií: V raném novověku by si dnešní žena manžela nevybrala

Urostlá postava, vyrýsované svaly a žádný make-up. Tak vypadá představa „správného chlapa“, která nám...

Po létě ji nevyhazujte, ale nakrájejte na kousky a dejte za radiátor. Účty za topení klesnou a bude vám tepleji
Po létě ji nevyhazujte, ale nakrájejte na kousky a dejte za radiátor. Účty za topení klesnou a bude vám tepleji

Alumatku si bereme na výlety, kempování nebo na pláž. Jakmile léto skončí, často ji odložíme někam do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.