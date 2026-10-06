WhatsApp testuje nový režim – Omezený chat. Nabídne vyšší míru ochrany soukromí

WhatsApp testuje nový režim – Omezený chat. Nabídne vyšší míru ochrany soukromíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
WhatsApp testuje nový režim – Omezený chat. Nabídne vyšší míru ochrany soukromíZdroj: Dotekománie
Článek byl publikován 06.10.2026 09:39
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