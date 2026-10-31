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Unikát mezi Android tablety: iQOO Pad Pro 8.8 sází na větrák a 165Hz displej

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Trh s tablety neroste, spíše naopak. Každý rok můžeme pozorovat klesající tendenci v prodejích. Navíc zajímavých novinek není tak mnoho. Nedávno jsme se dočkali nového...
Unikát mezi Android tablety: iQOO Pad Pro 8.8 sází na větrák a 165Hz displej

Unikát mezi Android tablety: iQOO Pad Pro 8.8 sází na větrák a 165Hz displej

Zdroj: iQOO
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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