WhatsApp chystá nový vzhled pro Android. Navigační lišta bude průhlednější a přinese integraci Meta AIPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
WhatsApp chystá nový vzhled pro Android. Navigační lišta bude průhlednější a přinese integraci Meta AI
Google to s umělou inteligencí myslí vážně. Tak vážně, že už tento týden na oběžnou dráhu vypustí první...
Před více než rokem jsme se dočkali prémiových sluchátek Nothing Headphone (1). Asi byste čekali, že firma...
Člověk by asi čekal, že když firma vydá po značném testování stabilní verzi operačního systému, vše bude...
Česká značka Epico připravila nové kusy příslušenství pro nový iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Jelikož...
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