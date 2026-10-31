Huawei rozšiřuje portfolio: nová řada Enjoy 100 čítá čtyři novinky

Huawei stále vyrábí mobilní telefony, a dokonce se spekuluje, že bychom se mohli dočkat nové subznačky. Mezitím zde máme čtyři novinky, nebo spíše jen tři. Série Enjoy 100
Huawei po nějakém čase rozšířilo své portfolio o čtyři nové modely, které můžeme rozdělit na dvojice. S nižšími specifikacemi se nabízí Huawei Enjoy 100 a Huawei Enjoy 100m, u kterých ale nevidíme nějaké zásadní rozdíly. Mají stejné specifikace v mnoha ohledech. V základu se tedy nabízí HD+ displej, slabší fotografická výbava a baterie o kapacitě 6100 mAh.
Huawei Enjoy 100; Zdroj: Huawei
Podstatně zajímavější jsou novinky Huawei Enjoy 100 Pro a Huawei Enjoy 100 Pro Max. Zde došlo na použití OLED displejů. Jen tedy Pro verze má stále 6100 mAh, ale Huawei Enjoy 100 Pro Max se již může pochlubit 8800mAh baterií. Tento model jako jediný z celé řady má stereo reproduktory, ale z nějakého důvodu má slabší přední foťák oproti Pro verzi.
Huawei Enjoy 100 Pro a Huawei Enjoy 100 Pro Max; Zdroj: Huawei
Nějaké markantní rozdíly mezi nimi ale nejsou, a to ani v případě úhlopříček. Ostatně rozdíl mezi 6,84 a 6,7 palci není velký. Skoro by se dalo říci, že Huawei jen doplňuje nabídku, a je otázkou, který z těchto čtyř kousků se podívá do světa, případně do Evropy a Česka. U Huawei nikdy nevíme. Jen je tedy škoda, že oficiální stránky jsou skoupé na některé specifikace.
Nová řada startuje na ceně cca 4600 Kč a končí na 9500 Kč. Částky jsou bez daně a poplatků.
Specifikace Huawei Enjoy 100m/Huawei Enjoy 100 displej: 6,56 palců, LCD, 1612 × 720 pixelů (HD+), 90 Hz, 180Hz odezva na dotyk, jas až 1150 nitů, AOD procesor: Kirin 8000S úložiště: 128/256 GB operační systém: HarmonyOS 7.0 dual SIM: ano foťáky: zadní: 13 Mpx (hlavní, f/1,8, 2416 × 1080 video) přední: 8 Mpx (f/2,0, 2416 × 1080 video) SGS a CQC 5hvězdičková certifikace odolnosti proti pádu čtečka otisků prstů na boku konektivita: 5G (5A), 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 GHz a 5 GHz, EHT80, 1024 QAM), Bluetooth 6.0 (BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC), NearLink E1.0, GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS, USB-C (USB 2.0) rozměry a hmotnost: 163,84 × 75,23 × 8,98 mm, 204 gramů baterie a nabíjení: 6100 mAh (typická) / 6000 mAh (nominální), 40W rychlé nabíjení Specifikace Huawei Enjoy 100 Pro displej: 6,7 palců, OLED, 2412 × 1080 pixelů (FHD+), 120 Hz, 2160Hz PWM stmívání, 300Hz odezva na dotyk procesor: Kirin 8020A úložiště: 128/256/512 GB operační systém: HarmonyOS 7.0 dual SIM: ano foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, RYYB, f/1,8, AF, 4K video) přední: 32 Mpx (f/2,2, 4K video) čtečka otisků prstů na boku konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 GHz a 5 GHz, EHT80, 1024 QAM), Bluetooth 6.0 (BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC), NearLink E1.0, GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS, NFC, infračervený senzor, USB-C (USB 2.0) rozměry a hmotnost: 161,4 × 74,8 × 7,9 mm, 192 gramů baterie a nabíjení: 6100 mAh (typická) / 6000 mAh (nominální), 40W rychlé nabíjení Specifikace Huawei Enjoy 100 Pro Max displej: 6,84 palců, OLED, 2756 × 1272 pixelů (FHD+), 120 Hz, 2160Hz PWM stmívání, 300Hz odezva na dotyk procesor: Kirin 8020 (512GB verze) / Kirin 8020A (128/256GB verze) úložiště: 128/256/512 GB operační systém: HarmonyOS 7.0 dual SIM: ano foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, RYYB, f/1,8, 4K video) přední: 8 Mpx (f/2,0, 4K video) čtečka otisků prstů na boku stereo konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 GHz a 5 GHz, 2×2 MIMO), Bluetooth 6.0 (BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC), NearLink E2.0, GPS (L1+L5), AGPS, GLONASS, BeiDou (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, NFC, infračervený senzor, USB-C (USB 2.0) rozměry a hmotnost: 163,3 × 78 × 7,98 mm, 228 gramů baterie a nabíjení: 8800 mAh (typická) / 8560 mAh (nominální), 40W rychlé nabíjení
Zdroje (10)
▾ item.vmall.com, consumer.huawei.com, item.vmall.com, consumer.huawei.com, consumer.huawei.com, item.vmall.com, consumer.huawei.com, gizmochina.com, gizmochina.com, gsmarena.com