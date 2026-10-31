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Redmi Clip Neo: Dostupná sluchátka s klipovou konstrukcí míří na trh

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Špuntová nebo pecková sluchátka jsou asi okoukaná a výrobci se snaží nabídnout jiné typy. V poslední době se rozšiřuje typ klipových, která se uchycují na...
Redmi Clip Neo: Dostupná sluchátka s klipovou konstrukcí míří na trh

Redmi Clip Neo: Dostupná sluchátka s klipovou konstrukcí míří na trh

Zdroj: Redmi
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 14:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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