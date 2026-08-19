Tyhle letní nehty opticky omladí ruce klidně o 5 let. Češky je pořád odmítají nosit

V českých drogeriích vedou roky stejné dvě volby: klasická červená a nude. Přitom existuje skupina letních odstínů, které rukám udělají mnohem lepší službu. Roky vám samozřejmě nikdo neodečte měřením, jde o optický dojem, jenže právě ten rozhoduje o tom, jak vás okolí vidí. O věku napoví hřbet ruky rychleji než tvář
Obličej si většina žen hýčká krémy a séry, na ruce se zapomíná. Kůže na hřbetu ruky se přitom postupně ztenčuje, začnou přes ni prosvítat žíly a přibývají pigmentové skvrny.
A do téhle situace vstupuje lak. Jedna barva umí nerovnosti podtrhnout, jiná je nechá zapadnout. Rozdíl je vidět okamžitě, aniž byste sáhly po jediném krému.
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Teplé odstíny s oranžovým podtónem mají jednu praktickou vlastnost. Namodralý nádech prosvítajících žil opticky srovnají, takže ruka působí jednolitěji a svěžeji. Oko navíc zůstane u samotného nehtu a přejde po kůži bez zastavení.
Právě proto letos tak dobře fungují broskvová, meruňková, korálová i sytější mandarinková. Sezona 2026 jim nahrává, protože patří k nejnošenějším letním tónům, a na opálené pokožce vypadají obzvlášť dobře.
Máte ráda červenou a nechcete se jí vzdát? Vyberte si teplou variantu s nádechem do měděné nebo oranžové. Červená se studeným modrým podtónem naopak barvu žil zvýrazní.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší letní nehty na rok 2026. Češky si je pořád dělají a netuší, že jsou 20 let z módy Foto: Freepik.com Popelavé a šedomodré tóny umí přidat roky
Chladné popelavé odstíny působí elegantně, na zralejších rukou ale zvýrazní přesně to, co má zůstat nenápadné. Modré a šedé podtóny táhnou pohled k žilám a u pigmentových skvrn je efekt ještě silnější.
Podobně opatrně zacházejte s černou a s velmi tmavou hnědou. Kontrast vůči světlejší pokožce vychází tvrdě. Když toužíte po tmavší manikúře, sáhněte raději po teplé vínové nebo teple hnědé, které vypadají měkčeji.
Tvar a délka rozhodnou stejně jako barva
Nejlichotivěji vycházejí krátké až středně dlouhé nehty se zaobleným tvarem, který kopíruje obrys prstu. Extrémní délky a ostré špičky působí na ruce těžkopádně.
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Pomůže i jedno jednoduché pravidlo. Lak by neměl být o mnoho světlejší než vaše pokožka, jinak ruka vypadá unaveně a jakoby oddělená od nehtu. Zkuste si příště v drogerii lahvičku přiložit k hřbetu ruky a porovnat, jestli barva pokožku rozzáří, nebo ji spíš zašedne.
Foto: Freepik.com
Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.ireceptar.cz/hobby/barvy-laku-na-nehty-co-se-nehodi-pro-starsi-zeny/, https://zena-in.cz/clanek/5-barev-nehtu-diky-kterym-budou-vase-ruce-vypadat-mladsi-od-mlecne-po-micro-french, https://www.jarzab.eu/03-166092-5-barev-laku-ktere-opticky-omladi-ruce-behem-chvilky/, https://vogueadria.com/manicure-to-make-hands-look-younger/, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-krasa/845296/oranzova-je-nova-cervena-nejen-na-leto-pomerancove-merunkove-i-koralove-odstiny-na-nehtech-uplatnite-po-cely-rok.html, https://grapesmag.cz/beauty/letni-nehty-2026-trendy-manikura/, https://www.beautytipy.cz/laky-na-nehty/