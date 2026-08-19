Kolik bere pomocná síla v kuchyni obyčejné restaurace? Až uvidíte výplatní pásku, pochopíte, proč do oboru nikdo nechce

Bez pomocné síly se běžná restaurační kuchyně nerozjede. Umyje hory nádobí, oloupe bedny brambor a nachystá kuchařům všechno, co mají mít po ruce. Přesto je právě tahle pozice úplně na konci mzdového žebříčku. A když se člověk podívá na její výplatní pásku, začne mu docházet, proč restaurace shánějí lidi tak zoufale.
Co všechno pomocná síla v kuchyni zvládne
Pomocná síla je v kuchyni ta neviditelná ruka, bez které se neuvaří ani jeden oběd. Zvládne toho hned několik:
myje nádobí a velké hrnce, loupe a krájí zeleninu, doplňuje suroviny, po zavírací době dává všechno do pořádku. Přečtěte si také: Stál v každé koupelně za minulého režimu, pak skončil ve sběrném dvoře. Kdo ho má dodnes, dostane za něj i 500 Kč
Nepotřebuje výuční list ani roky praxe, takže je to pro spoustu podniků vstupní brána do oboru. Jenže vstupní brána bývá zároveň tím nejhůř placeným místem v celém provozu.
Přípravu zeleniny, mytí nádobí a úklid po zavírací době zvládne pomocná síla i bez výučního listu, proto bývá vstupem do gastra. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Na výplatní pásce zůstane sotva minimální mzda
Tady přichází ta část, kvůli které čtete dál. Podle dat systému ISPV, který sleduje výdělky v celé zemi, měli pomocníci v kuchyni za rok 2025 medián hrubé mzdy 22 815 korun. To je vůbec nejnižší číslo z celé rozsáhlé tabulky profesí. Pro srovnání, zákonná minimální mzda vzrostla od ledna 2026 na 22 400 korun měsíčně. Pomocná síla v kuchyni se tedy pohybuje prakticky na zákonném minimu.
A hrubá mzda je jenom číslo na papíře. Po odečtení odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně zůstane bezdětnému zaměstnanci z minimální mzdy kolem 19 000 korun čistého. To je částka, ze které má člověk zaplatit nájem, jídlo i všechno ostatní. Když tohle uvidíte na výplatní pásce, pochopíte, proč se do kuchyní tak těžko shánějí lidé.
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Nízká mzda pomocné síly není náhoda ani ojedinělý případ. Ubytování, stravování a pohostinství je dlouhodobě nejhůř placené odvětví v celé české ekonomice. Zatímco třeba ve stavebnictví nebo ve zpracovatelském průmyslu berou lidé výrazně víc, mzdy v tomhle oboru zůstávají u dna. Netýká se to zdaleka jen pomocné síly. Nízko na žebříčku jsou i kuchaři, číšníci a servírky, kteří patří k profesím s nejmenšími výdělky vůbec.
Proč lidé z kuchyní utíkají
Peníze ale nejsou jediný důvod, proč obor bojuje o každého zaměstnance. Práce v kuchyni je fyzicky náročná a odehrává se ve chvílích, kdy ostatní odpočívají, tedy o večerech, o víkendech a o svátcích. K tomu se přidává stres provozu a málo benefitů. Výsledek je vidět už na školách. Podle Asociace malých a středních podniků zůstane v oboru jen zhruba desetina absolventů gastronomických škol, zbytek zamíří jinam ještě dřív, než pořádně začne.
Velký zlom přinesla pandemie. Když musely restaurace zavřít, spousta lidí z restaurací si našla práci ve skladech nebo u rozvozových firem, kde měli jistotu a pevně danou pracovní dobu. Řada z nich se do oboru už nevrátila, protože jinde našli stabilitu, kterou v restauraci nikdy neměli.
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Situace se ale aspoň zčásti lepší. Mzdy v gastronomii rostou o něco rychleji než dřív a podniky se snaží lidi udržet i jiným způsobem než penězi. Nasazují objednávkové aplikace a QR kódy, které ušetří část práce, sázejí na brigádníky během letní sezony a stále častěji shánějí posily i v zahraničí. Jestli to bude stačit, ukážou až další roky. Zatím ale platí, že pohled na výplatní pásku pomocné síly vysvětlí nedostatek lidí v oboru líp než jakákoli statistika.
Zdroje: https://www.mesec.cz/clanky/velky-prehled-mezd-nejvic-berou-manazeri-a-it-odbornici-nejmin-zamestnanci-v-gastru/, https://www.e15.cz/minimalni-mzda-2026, https://zpravy.kurzy.cz/857904-mzda-26-253-kc-nejnizsi-medianova-mzda-roku-2025-byla-v-sekci-ubytovani-stravovani-a-pohostinstvi/, https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/nabor-id-2698717/gastronomii-trapi-dlouhodobe-nedostatek-kvalitnich-zamestnan-id-4456703, https://www.csas.cz/cs/firmy/zdrava-firma/microstories/nedostatek-personalu-v-gastru-proc-je-tezke-sehnat-lidi