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Kolik bere pomocná síla v kuchyni obyčejné restaurace? Až uvidíte výplatní pásku, pochopíte, proč do oboru nikdo nechce

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Bez pomocné síly se běžná restaurační kuchyně nerozjede. Umyje hory nádobí, oloupe bedny brambor a nachystá kuchařům všechno, co mají mít po ruce. Přesto je právě tahle pozice úplně na...
Kolik bere pomocná síla v kuchyni obyčejné restaurace? Až uvidíte výplatní pásku, pochopíte, proč do oboru nikdo nechce

Kolik bere pomocná síla v kuchyni obyčejné restaurace? Až uvidíte výplatní pásku, pochopíte, proč do oboru nikdo nechce

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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