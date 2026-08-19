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Strach o Petru Janů: Zdravotní stav oblíbené zpěvačky se náhle zhoršil

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Fanoušky Petry Janů v posledních dnech znepokojila zpráva o náhlých zdravotních problémech, kvůli kterým musela zrušit dvě vystoupení. Zpěvačka nyní popsala, co se s ní dělo. Dobrou zprávou je, že její stav se postupně zlepšuje.
Strach o Petru Janů: Jak je na tom známá zpěvačka doopravdy a co se ví o jejím zdraví.

Strach o Petru Janů: Jak je na tom známá zpěvačka doopravdy a co se ví o jejím zdraví.

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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