YouTube upravuje pravidla pro zhlédnutí, nejen tvůrci uvidí vyšší číslaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
YouTube upravuje pravidla pro zhlédnutí, nejen tvůrci uvidí vyšší čísla
Mapy od Seznamu jsou tak trochu unikátem, i ve světě. I přes silnou konkurenci v podobě Google Map se česká...
Google už dávno nečeká na hlavní aktualizace systému a přidává novinky postupně. U svých mobilů Pixel tak...
Čínská firma Honor si v absolutní tichosti připravila nový mobilní přírůstek nesoucí název Turbo 5G. Jak by...
Už za půl se představí nová generace běžných top modelů od Samsungu, ale již nyní se pomalinku rozbíhají...
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