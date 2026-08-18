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YouTube upravuje pravidla pro zhlédnutí, nejen tvůrci uvidí vyšší čísla

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Youtube již dávno není jen platformou ke zveřejňování osobních videí. Dnes stojí v čele velkého byznysu a mnozí tvůrci díky ní vydělávají nemalé částky. Vše...
YouTube upravuje pravidla pro zhlédnutí, nejen tvůrci uvidí vyšší čísla

YouTube upravuje pravidla pro zhlédnutí, nejen tvůrci uvidí vyšší čísla

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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