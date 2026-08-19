Necháváte přes noc klíč v zámku? Zloději mohou využít právě to, co považujete za ochranu

Večer zamknete, otočíte klíčem a necháte ho trčet v zámku. Pocit bezpečí je okamžitý, jako byste dveře zajistili ještě jednou navíc. Jenže u velké části vložek prodávaných na českém trhu tenhle rituál nepřidává jedinou mechanickou bariéru. A v některých případech ji dokonce odstraňuje.
Proč zasunutý klíč neblokuje vnější stranu
Princip je překvapivě jednoduchý. Starší typ cylindrické vložky měl takzvanou klasickou spojku: když jste nechali klíč zasunutý zevnitř, druhý klíč zvenku prostě nešlo otočit. Vložka s nouzovou funkcí (výrobci ji označují také jako „emergency“ nebo „prostupovou spojku“) funguje jinak. Speciální vnitřní mechanismus dovolí ovládat vložku druhým odpovídajícím klíčem z opačné strany, i když ten vnitřní zůstává zasunutý. Výrobce ABUS to popisuje jako záměrnou konstrukční vlastnost, která má zabránit situaci, kdy se někdo zamkne uvnitř a zvenku mu nelze pomoci.
Na českém trhu tuto funkci nabízejí běžně dostupné řady. Český výrobce TOKOZ přímo srovnává klasickou a prostupovou spojku ve svých katalogových listech. Řada FAB 4 od ASSA ABLOY má nouzovou funkci rovnou v základní výbavě. Nejde tedy o raritu, jde o běžně dostupnou variantu, kterou si řada domácností pořídila, aniž by si uvědomila, co to znamená pro jejich noční rituál s klíčem.
Kdy se ze zvyku stává skutečné riziko
Zasunutý klíč, který nic neblokuje, je sám o sobě spíš zbytečný než nebezpečný. Problém nastává ve chvíli, kdy na něj někdo může dosáhnout zvenku. Německá policejní kampaň K-EINBRUCH to formuluje jednoznačně: u dveří se skleněnou výplní se klíč nemá nechávat zevnitř v zámku. Po rozbití skla stačí sáhnout dovnitř a otočit.
Stejná logika platí pro boční skleněný světlík, prosklený nadsvětlík nebo jakýkoli jiný otvor, přes který lze dosáhnout na vnitřní stranu dveří. A nemusí jít jen o klíč, knoflíková vložka, která nahrazuje vnitřní klíč pohodlným otočným knoflíkem, je v tomto scénáři stejně zranitelná. Komfort a riziko tu jdou ruku v ruce.
U plných dveří bez dosažitelného prvku je situace klidnější. Klíč v zámku sice nepřidává ochranu, ale sám o sobě cestu pachateli neotevírá. Rozhodující slabinou jsou v takovém případě jiné věci: kvalita kování, odolnost vložky proti odvrtání nebo rozlomení, pevnost zárubně.
Co na to české pojišťovny
Jednotné pravidlo „klíč nesmí zůstat zevnitř v zámku“ v otevřených materiálech českých pojišťoven dohledatelné není. Pojišťovny ale pracují s tím, zda byly dveře skutečně zamčené a jaká je úroveň zabezpečení. Například Direct veřejně uvádí, že pro základní plnění při vykradení domu stačí zamčené dveře běžným zámkem, důležitý je tedy stav uzamčení, ne pozice klíče. Konkrétní podmínky se ale liší smlouvu od smlouvy, takže se vyplatí nahlédnout do vlastních pojistných podmínek.
Kde klíč přes noc skutečně patří
Policejní prevence téma řeší dlouhodobě, existuje k němu dokonce samostatný mediální balíček zaměřený na správné ukládání klíčů. Praktické doporučení, které z těchto materiálů vyplývá, je prosté: klíč mějte uvnitř bytu na stálém místě poblíž východu, abyste ho v případě potřeby rychle našli. Ne v zámku, ne na parapetu vedle skla, ne na poličce v dosahu přes světlík.
Náhradní klíč patří k důvěryhodné osobě, ne pod rohožku nebo do „tajné“ skrýše venku. A pokud chcete vědět, jestli vaše vložka má nouzovou funkci, stačí jednoduchý test: otevřete dveře, nechte vnitřní klíč zasunutý a druhým klíčem zkuste otočit zvenku. Když to jde, vložka vnější stranu neblokuje.
Ještě jeden důvod, proč klíč v zámku nenechávat: výrobce ABUS výslovně upozorňuje, že permanentně zasunutý klíč dlouhodobě zatěžuje mechanismus cylindru. Nejde jen o bezpečnostní zvyk, jde i o životnost vložky.
Skutečná ochrana domova nestojí na jednom klíči v jednom zámku. Stojí na tom, jestli dveřní sestava jako celek (vložka, kování, rám, zasklení) nemá zvenku dosažitelnou slabinu. To je otázka, kterou má smysl si položit dřív než dnes v noci.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková