Pepa Kůrka se pochlubil novou partnerkou. Přinesla mu do nemocnice smažené kuře a on prý věděl, že je to ta pravá

Ještě v lednu 2025 žil Pepa Kůrka u babičky, nohu za sebou táhl „jako dřevěnou“ a řešil, jak zvládne střídavou péči o syna Rafíka. O rok později sdílí na Instagramu společné fotky s novou partnerkou, jezdí s ní do Mariánských Lázní a v rozhovoru pro Lifee popisuje moment, kdy mu Adéla přinesla do nemocnice smažené kuře, a on pochopil, že tohle je jiný vztah, než jaké znal předtím. Není to romantická pohádka. Je to příběh člověka, kterému se v jednom roce rozpadlo skoro všechno a který teď poprvé ukazuje něco, co vypadá jako návrat k normálu.
Rok, kdy se všechno sesypalo
Kůrkovy problémy začaly fotbalovým úrazem kolene v létě 2024. Co mělo být běžné zranění, se zkomplikovalo trombózou, zánětem a špatně se hojící jizvou. Následovaly nejméně tři operace, po nichž měl omezenou hybnost a musel prosit o pomoc okolí, včetně veřejné výzvy na sociálních sítích, kde hledal radu od lidí s podobnou zkušeností. Paralelně se rozpadl jeho vztah s Angie Mangombe, matkou syna Rafíka. Střídavá péče v režimu týden a týden fungovala, ale Pepa sám přiznával, že bez babičky by to nezvládl. V rozhovoru pro Lifee z ledna 2025 mluvil o nejistotě, kam vlastně zakotví, fyzicky i životně.
Smažené kuře jako lakmusový papírek
Příběh se smaženým kuřetem zní jako anekdota, ale v kontextu Kůrkovy situace dává smysl. Když ležíte v nemocnici po třetí operaci kolene, nemůžete se pořádně ohnout a nevíte, jestli se noha vůbec zahojí, návštěva s teplým jídlem není romantické gesto. Je to praktická péče. Podle rozhovoru pro Lifee právě tenhle moment Kůrka popisuje jako zlomový: Adéla přišla v době, kdy byl fyzicky závislý na pomoci druhých, a obstála. Ne na rande, ne na akci, ale v nemocničním pokoji. Pro člověka, který měl za sebou rozpad vztahu a měsíce rekonvalescence, je tohle jiný typ důkazu než společná fotka na Instagramu.
Od skryté známosti k veřejnému vyznání
Vztah s Adélou Šťastnou Kůrka nějakou dobu skrýval. První veřejná stopa se objevila v lednu 2026, kdy na Instagram napsal „Našli jsme lásku v roce 2025″ a přidal společné fotky. Frekvence 1 si toho všimla jako první, širší mediální vlna přišla v březnu 2026, kdy vztah převzala i TN.cz. Reakce sledujících byly převážně vstřícné, komentáře typu „sluší vám to“ a „krásný pár“. V rozhovoru Kůrka Adélu představil jako kadeřnici, zmínil společné výlety a naznačil, že spolu plánují i dovolenou.
Důležitý je kontrast s předchozím vztahem. S Angie Mangombe byl Kůrka spojovaný s reality TV, těhotenstvím před kamerami a později s veřejnými konflikty o péči o syna. S Adélou je prezentace jiná, soukromější, klidnější, navázaná na konkrétní životní situaci. Označení „úplný opak bývalé přítelkyně“, které použila Frekvence 1, je titulkářská zkratka, ale směr sedí.
Co zůstává otevřené
Kůrkův veřejný obraz zůstává polarizovaný. Vstřícné reakce na nový vztah existují vedle soudně medializované kauzy, kterou řeší od roku 2025 a v níž veřejně popírá vinu. Rodiče Rafíka se mezitím dohodli, že syna přestanou ukazovat na sociálních sítích, střídavá péče týden a týden zůstává beze změny. Jak si Rafík s Adélou rozumí, Kůrka veřejně neupřesnil. A přesný stav jeho kolene v polovině roku 2026 taky ne.
Jedno je ale vidět i bez rozhovoru: člověk, který před rokem a půl nevěděl, jestli se mu zahojí noha, dnes sdílí fotky z lázní a píše o lásce. Někdy stačí smažené kuře ve správný čas.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová