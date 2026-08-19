Obrovský strach o Pavla Rímského: Herec se po delší době ukázal na veřejnosti a je naprosto k nepoznání

Pavel Rímský se po měsících zdravotních potíží ukázal na premiéře filmu Bojovník. Herec působil výrazně pohuble a pod okem měl viditelnou modřinu.
Proměna Pavla Rímského neunikla pozornosti naší redakce In-Lifestyle. Oblíbený herec a dabér v posledních měsících prožil velmi náročné období, během něhož se potýkal se zdravotními problémy. Už při jeho loňském příchodu na pohřeb kolegy Jiřího Krampola si lidé všimli, že výrazně zhubl, měl potíže s chůzí a mluvil jen s velkým vypětím. Později vyšlo najevo, že za jeho zdravotními obtížemi stála Bechtěrevova nemoc a herec strávil více než tři měsíce v nemocnici. Na premiéře snímku Bojovník se nyní objevil ještě o poznání štíhlejší a s modřinou pod okem.
Modřina má jednoduché vysvětlení
Na premiéru snímku Bojovník, který právě míří do kin, dorazil herec v doprovodu manželky Ireny. Na první pohled zaujal štíhlou postavou a především zraněním v obličeji. Nešlo si nevšimnout jeho velké modřiny u pravého oka. Jak však herec sám vysvětlil, rozhodně nepochází z žádného pěstního souboje.
„Upadl jsem na chalupě. Jsem nešika,“ řekl s nadhledem pro deník Super. Zároveň připomněl, že do hádek a bitek se nikdy nehrnul a svět bojových sportů ho ostatně ani neláká.
Samotná modřina je ale jen jedna část příběhu. Za jeho výrazným úbytkem váhy stojí zdravotní potíže, se kterými bojuje už od minulého roku. Kvůli Bechtěrevově nemoci, která způsobuje intenzivní bolesti zad a ztuhlost, musel strávit tři měsíce v nemocnici. Po propuštění se měl postupně zotavovat v domácím prostředí. Sám herec však o svém zdravotním stavu příliš podrobně nemluví.
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I přes zdravotní obtíže mu nechybí chuť do práce ani elán. Ostatně po premiéře nezamířil hned domů, ale společně s manželkou si užili ještě hodně času na následné afterparty. Pavel Rímský pokračuje také v dabingu, a dokud mu to zdraví dovolí, rád by dál propůjčoval hlas svým oblíbeným postavám. Mezi ně patří dle webu
Dabing fórum například akční hrdinové v čele se Sylvesterem Stallonem, jehož hlas je pro české diváky s Rímským už neodmyslitelně spojený, nebo herec Morgan Freeman. Foto: Nextfoto, Pavel Rímský na premiéře filmu Bojovník
Hodně času však nyní tráví i na chalupě, která je jeho odpočinkovým útočištěm. V novém snímku
Bojovník si Pavel Rímský zahrál po boku Milana Ondríka, Elišky Balzerové, Martina Fingera nebo Jaroslava Plesla. Jedná se o sportovní drama režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky, které zavádí diváky do světa MMA. Příběh se však netočí jen kolem zápasů, ale řeší také osobní dramata, přičemž Pavel Rímský se tu představuje jako součást trenérského dua.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Pavel Rímský po delší době na veřejnosti: Z modřiny pod okem a pohublé postavy mají fanoušci obavy byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.