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Obrovský strach o Pavla Rímského: Herec se po delší době ukázal na veřejnosti a je naprosto k nepoznání

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Pavel Rímský se po měsících zdravotních potíží ukázal na premiéře filmu Bojovník. Herec působil výrazně pohuble a pod okem měl viditelnou modřinu.
Fotografie Pavla Rímského

Fotografie Pavla Rímského

Zdroj: Foto: Nextfoto, Pavel Rímský na premiéře filmu Muž, který stál v cestě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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