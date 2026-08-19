Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Kdo si v 70. letech tohle přivezl z NDR, ten má teď v rukách jmění. Shání to sběratelé z celého světa

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kytičkovaný modrobílý porcelán se dřív dal najít v prosklené skříni skoro každé […]
Kdo si v 70. letech tohle přivezl z NDR, ten má teď v rukách jmění. Shání to sběratelé z celého světa

Kdo si v 70. letech tohle přivezl z NDR, ten má teď v rukách jmění. Shání to sběratelé z celého světa

Zdroj: Extrafit.cz
Reklama
Další články z Extrafit.cz
Nemáte doma po dědovi tuhle maličkost? V ČSSR ji chtěl každý a dnes za ni sběratelé platí i 5 000 Kč
Nemáte doma po dědovi tuhle maličkost? V ČSSR ji chtěl každý a dnes za ni sběratelé platí i 5 000 Kč
Ani máslo, ani sádlo. Do Česka dorazil trik na bramborák z Polska. Je díky němu křupavý a nikdy se nerozpadne
Ani máslo, ani sádlo. Do Česka dorazil trik na bramborák z Polska. Je díky němu křupavý a nikdy se nerozpadne

Sotva přijde řeč na pořádný bramborák, spustí se u sporáku odvěká pře. […]

Běžný český zvyk ničí myčku rychleji než tvrdá voda. Přitom stačí 1 drobnost před spuštěním
Běžný český zvyk ničí myčku rychleji než tvrdá voda. Přitom stačí 1 drobnost před spuštěním

Když myčka po pár letech vypoví službu, většina lidí hledá viníka v […]

Kdo si tohle přivezl z NDR, dnes sedí na pokladu. Němečtí sběratelé platí i 15 000 Kč
Kdo si tohle přivezl z NDR, dnes sedí na pokladu. Němečtí sběratelé platí i 15 000 Kč

Za minulého režimu se z výletů do východního Německa vozily domů věci, […]

Stál v každém obýváku za minulého režimu, v devadesátkách putoval na skládku. Dnes ho sběratelé vykupují i za 60 000 Kč
Stál v každém obýváku za minulého režimu, v devadesátkách putoval na skládku. Dnes ho sběratelé vykupují i za 60 000 Kč

Většina lidí by staré čalouněné křeslo z minulého režimu bez váhání odvezla […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.