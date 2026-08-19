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Po rozvodu si oba našli jiné partnery. Teď Decastelovi přišli na party Primy ruku v ruce

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Eva a René Decastelo strávili čtvrteční večer na party TV Prima bok po boku, poprvé bez jakéhokoli odstupu, který si čtyři roky pečlivě hlídali.
René a Eva Decastelo

René a Eva Decastelo

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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