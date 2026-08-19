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Škaredá módní chyba českých seniorek 60+. Dělají ji posledních 30 let a ani neví, že je něco špatně

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Stylistky u českých žen po šedesátce narážejí pořád na tentýž problém. Schovává se v obyčejném kousku, který má doma skoro každá, a pořídila si ho s tím nejlepším úmyslem. O to hůř se odhaluje.
Škaredá módní chyba českých seniorek 60+. Dělají ji posledních 30 let a ani neví, že je něco špatně

Škaredá módní chyba českých seniorek 60+. Dělají ji posledních 30 let a ani neví, že je něco špatně

Zdroj: Extrainspirace.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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