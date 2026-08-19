Škaredá módní chyba českých seniorek 60+. Dělají ji posledních 30 let a ani neví, že je něco špatně

Stylistky u českých žen po šedesátce narážejí pořád na tentýž problém. Schovává se v obyčejném kousku, který má doma skoro každá, a pořídila si ho s tím nejlepším úmyslem. O to hůř se odhaluje.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Styl, který zamrzl někdy ve čtyřiceti
Většina žen si někdy kolem čtyřicítky najde způsob oblékání, ve kterém se cítí dobře. A pak už ho nemění. Je to logické, protože ten styl je spojený s obdobím, kdy si věřily a věci jim šly.
Přečtěte si také: Nejhorší máslo z českých supermarketů. Češi ho kupují odjakživa a vůbec neví, co všechno v něm je
Jenže za dalších dvacet nebo třicet let se promění postava, držení těla i barevnost pleti. Střih, který kdysi lichotil, dnes může působit těžkopádně. Změna se navíc děje po milimetrech, takže v zrcadle si jí skoro nikdo nevšimne.
Foto: Freepik.com Pytlovitý střih nic neschová
Úplně nejčastější chybou po šedesátce je oblečení, které nemá tvar. Široké tuniky, dlouhá trika bez pasu, měkké svetry o dvě čísla větší. Nosí se s vírou, že zamaskují bříško nebo širší boky.
Výsledek je bohužel opačný. Když z outfitu zmizí linie ramen a pasu, zmizí i celá silueta a postava působí širší, než ve skutečnosti je. Stejně mizerně dopadá i opačný extrém.
Přečtěte si také: Tenhle zvyk z 80. let české seniorky pořád opakují. Neví, že si tím zbytečně přidávají 10 let v obličeji
„Ženy si často volí příliš těsné džíny nebo naopak obrovské tuniky. Ani jedno není řešením. Těsné oblečení zvýrazní vše, co chcete schovat, a volné zase způsobí, že vypadáte větší, než jste,“ uvedla pro Svět ženy stylistka Klára Matějková.
Černá u obličeje kreslí stíny
S beztvarým střihem chodí ruku v ruce ještě jedna jistota, a to tmavá barva. Černá, tmavě modrá, šedá a hnědá vypadají samy o sobě elegantně. Potíž nastane ve chvíli, kdy tvoří celou skříň a končí těsně pod bradou.
S přibývajícími roky totiž přirozeně klesá kontrast mezi vlasy, obočím a pletí. Tmavý rám kolem tváře pak zvýrazní stíny, kruhy pod očima i jemné linky.
Přečtěte si také: Tohle nosí Ukrajinky po 60 a omládnou díky tomu vizuálně o 10 let. Dostalo se to už i do Česka
Černou si přitom klidně nechte, stačí ji odlehčit u obličeje. Dobře fungují smetanová a krémová, ze sytějších tónů třeba švestková nebo smaragdová.
Foto: Shutterstock.com Náprava, která se obejde bez nákupů
Většinu z toho zvládnete s věcmi, které už doma máte. Ke stejnému svetru si vezměte rovné nebo úzké kalhoty místo dalšího volného kousku a postava rázem dostane proporce.
Pásek v pase udělá víc než nová halenka, protože vrátí siluetě tvar, aniž by cokoli tlačilo. Oblečení tak zůstane pohodlné a přitom získá zpátky linii.
Přečtěte si také: Nejhorší nanuky ze supermarketu. Češi je celé léto kupují sobě i dětem a neví, co v nich je
A pak jsou tu doplňky, na které se v šatníku zapomíná nejčastěji. Světlejší šátek u krku, výraznější náušnice nebo barevná kabelka posunou celý styl o pár let dopředu. Většina žen je přitom nosí stejné jako před deseti lety.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jak-se-oblekat-bez-preslapu-nejcastejsi-chyby-rady-stylistky-co-delaji-spatne-zeny-ve-40, https://www.vlasta.cz/krasa/modni-preslapy-zena-po-50-co-nosit/, https://www.marianne.cz/moda/nejvetsi-chyby-v-oblekani-ktere-delaji-zeny-50, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/modni-styl-zeny-60/, https://zena-in.cz/clanek/nejcastejsi-modni-preslapy-zen-po-padesatce-nejde-o-vek-ale-o-par-zbytecnych-chyb