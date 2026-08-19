Dva samci a jedna samice orla mláďata v jednom hnízdě. Funguje to, biologové to nedokážou vysvětlit

V zátokovém rameni řeky Mississippi poblíž městečka Fulton v Illinois sedí na mohutném hnízdě orel bělohlavý a zahřívá vejce. Za chvíli přiletí druhý dospělý pták, postrčí ho, a když se sedící nehne, přejde mu po zádech. Teprve pak si vymění místo. Nic neobvyklého, jenže na tomto hnízdě se ve směnách střídají ne dva, ale tři dospělí jedinci. Samice Starr a dva samci, Valor I a Valor II, spolu žijí od podzimu 2017 a opakovaně úspěšně vyvádějí mláďata. Pro druh, který je synonymem celoživotní věrnosti, je to mimořádná odchylka. A právě proto stojí za to pochopit, jak k ní došlo.
Proč orli zůstávají spolu, a co se stane, když ne
Orel bělohlavý je učebnicový příklad monogamního dravce. Páry posilují vzájemnou vazbu, vracejí se ke stejnému hnízdu a v rámci teritoria si budují i náhradní hnízda pro případ potřeby. Podle U.S. Fish & Wildlife Service se po ztrátě partnera sice dokážou znovu spárovat, ale „na celý život“ je u nich skutečně výchozí nastavení, ne romantická nadsázka.
Důvod je pragmatický. Dlouhodobá studie ze severní Kalifornie, publikovaná v časopise The Condor, změřila, co se stane po výměně jednoho z partnerů: průměrná produkce mláďat v následujícím roce spadla z 1,50 na pouhých 0,35 a podíl neúspěšných hnízd vyskočil ze 6 % na 71 %. Nový pár se musí sladit v inkubaci, krmení i obraně teritoria. Trvá to. A mezitím umírají mláďata. Právě proto je stabilita tak cenná, a právě proto je trio u Fultonu tak zarážející.
Jak vznikla trojice Starr, Valor I a Valor II
Příběh nezačal jako experiment, ale jako série náhod. Valor I hnízdil v teritoriu poblíž Lock and Dam 13 už od roku 2013, původně se samicí jménem Hope. Někdy kolem roku 2017 se na scéně objevil Valor II. Hope zmizela, a na podzim 2017 dorazila nová samice, které pozorovatelé začali říkat Starr.
Klíčový moment: Valor I teritorium neopustil. Místo konfliktu mezi dvěma dospělými samci, který by biologové čekali u silně teritoriálního druhu, se oba samci usadili vedle sebe. A začali spolupracovat.
Podle oficiálního FAQ organizace Stewards of the Upper Mississippi River Refuge byli oba samci pozorováni při kopulaci se Starr. Všichni tři se podílejí na údržbě hnízda, inkubaci vajec, krmení i obraně mláďat. Kdo je biologickým otcem kterého mláděte? Bez testu DNA to nikdo neví. A žádný se zatím neprovedl.
Směny na hnízdě: choreografie bez choreografa
Detaily střídání zachytil newsletter Stewards z jara 2018, kdy Starr poprvé zahnízdila. Střídající orel přistane na okraj hnízda, přiblíží se k sedícímu ptáku a postrčí ho. Pokud ten nereaguje, střídající mu doslova přejde po zádech nebo ocasních perech. Jindy si k němu přitiskne a čeká, dokud sedící neuvolní místo.
Tři dospělí jedinci znamenají kratší směny a víc očí hlídajících okolí. V úspěšných letech to vypadá jako výhoda:
- 2018: 1 mládě
- 2019: 3 mláďata
- 2020: 2 mláďata
- 2021: 3 mláďata
- 2022: neúspěšná sezóna (trio v březnu náhle přestalo inkubovat; v oblasti tehdy kolovala ptačí chřipka, i když souvislost nebyla potvrzena)
Pro kontext: orel bělohlavý běžně klade jedno až tři vejce za sezónu. Trio se v úspěšných letech pohybovalo na horní hranici. To není obraz dysfunkční rodiny.
Vzácné, ale ne nevysvětlitelné
Fultonské trio není v historii první. Kooperativní hnízdění tří dospělých orlů bělohlavých bylo zaznamenáno na Aljašce v roce 1977, v Minnesotě v roce 1983 a v Kalifornii v roce 1992. Kalifornský případ popsal odborný článek v Journal of Raptor Research, jenže tam výzkumníci nedokázali určit pohlaví ani věk třetího dospělce a mládě v hnízdě bylo pěstounské. Illinoiský případ je jiný právě tím, že oba samci prokazatelně páří se samicí a oba se aktivně podílejí na rodičovství.
Robyn Bailey z programu NestWatch při Cornell Lab of Ornithology v roce 2019 pro Audubon upozornila na důležitou věc: to, co „nebývá často vidět“, nemusí být nutně vzácné. Orli hnízdí v korunách stromů, daleko od lidských očí. Kolik podobných trojic existuje bez kamery a bez pozorovatelů?
Biologicky dává uspořádání smysl z několika směrů. Třetí dospělý jedinec může zvyšovat šanci na přežití mláďat, protože zajistí víc krmení a víc ochrany. Pro samce, který by jinak musel opustit cenné teritorium a začínat jinde od nuly, může být koexistence výhodnější než konflikt. A pro samici znamenají dva samci dvojí pojistku.
Co dnes víme, a co ne
Původní hnízdo i kamera spadly při bouři derecho v srpnu 2020. Trio si v roce 2023 postavilo nové hnízdo hlouběji v lese, což výrazně omezilo možnosti pozorování; úřední zdroje samy přiznávají, že bližší monitoring by ptáky rušil. U.S. Fish & Wildlife Service hlásí aktivitu tria ještě v roce 2024, ale tvrdá veřejná data z posledních sezón jsou skromná.
Přesný mechanismus, proč zrovna tady tolerance mezi dvěma samci vydržela přes tolik sezón, vědci s jistotou neznají. Nemají DNA, nemají dostatek srovnatelných případů, nemají kontrolní skupinu. Mají ale něco jiného: roky pozorování, která ukazují, že u dlouhověkého a silně teritoriálního dravce může třetí rodič fungovat jako reprodukční výhoda, ne jako zdroj chaosu.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková