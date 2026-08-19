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Dva samci a jedna samice orla mláďata v jednom hnízdě. Funguje to, biologové to nedokážou vysvětlit

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Dva samci, jedna samice a společné hnízdo, a to u druhu, kde výměna partnera srazí úspěšnost hnízdění o desítky procent. Přesto to funguje už roky.
Dva samci a jedna samice orla mláďata v jednom hnízdě. Funguje to, biologové to nedokážou vysvětlit

Dva samci a jedna samice orla mláďata v jednom hnízdě. Funguje to, biologové to nedokážou vysvětlit

Zdroj: Foto: Picryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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