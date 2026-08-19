Pořadatelé podvedli Helenu Vondráčkovou. Ta nyní chystá velkou právní bitvu

Velká hudební akce, která měla na konci prázdnin zaplnit amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně, nakonec vůbec nezačne. Skalky Generace Fest 2026 plánovaný na 21. a 22. srpna byl krátce před konáním kompletně zrušen. Jedním z hlavních problémů se stal spor mezi organizátorem a agenturou zastupující Helenu Vondráčkovou, která měla být největší hvězdou prvního festivalového večera. Ticketmaster už akci oficiálně uvádí jako zrušenou.
Helena Vondráčková měla být hlavní hvězdou
První výrazný problém přišel ve chvíli, kdy management Heleny Vondráčkové oznámil, že zpěvačka v Novém Jičíně nevystoupí. Důvodem měl být neuhrazený sjednaný honorář. Podle agentury pořadatel nezaplatil ani po opakovaných urgencích a původní splatnost faktury měla připadat na 11. srpna.
Organizátor Jakub Šenk ale situaci popsal jinak. Podle jeho verze měla smlouva stanovit termín úhrady až na 18. srpna a dokumentace měla obsahovat také další nesrovnalosti, včetně rozdílného data plánovaného vystoupení. Tvrdí proto, že z jeho strany nedošlo k odmítnutí platby ani k porušení smlouvy. Spor o to, kdo své povinnosti skutečně nesplnil, tak zůstává mezi oběma stranami otevřený.
K problémům se přidali další partneři
Situace se během několika dní dál komplikovala. V médiích se objevily informace, že také některé další firmy zapojené do příprav festivalu měly vůči pořadateli evidovat nezaplacené závazky a od spolupráce následně odstoupily. Právě odchod partnerů měl být jedním z důvodů, proč už nebylo možné festival uskutečnit v původním rozsahu.
Pozornost vzbudila také finanční situace samotného jednatele společnosti Freqline Music Jakuba Šenka. Blesk podle svého zjištění uvedl, že je proti němu vedeno pět exekucí v celkové výši přes 3,18 milionu korun. Tato okolnost přidala k již vyhrocenému sporu další otázky kolem finančního zajištění celé akce.
Festival přitom neměl stát pouze na Heleně Vondráčkové. Program počítal například s vystoupením ABBAcz, NobodyListen, Gleba, Doriana nebo Rohonyho a pořadatelé akci prezentovali jako dosud největší dvoudenní festival v Novém Jičíně. Ještě krátce před zrušením probíhala propagace programu a prodej vstupenek.
Spor zřejmě bude mít pokračování
Organizátor nyní dává najevo, že považuje postup agentury Heleny Vondráčkové za jeden z faktorů, které zásadně zasáhly do možnosti festival uskutečnit. Celou záležitost chce řešit právní cestou a hovoří také o požadavku na náhradu vzniklé škody. Současně připustil, že během řešení celé situace vznikaly nejasnosti a nedostatek informací, což následně ovlivnilo rozhodování některých partnerů.
Pro návštěvníky je nyní nejpodstatnější otázkou vrácení peněz. Organizátoři potvrdili, že zakoupené vstupenky bude možné vrátit, přičemž přesný postup mají zákazníci dostat prostřednictvím příslušných prodejních kanálů. Ticketmaster už u festivalu uvádí, že byla akce zrušena a prodej skončil.
Z plánované velké hudební události se tak během několika dnů stal spor, který zřejmě samotným zrušením festivalu nekončí. Pro fanoušky je výsledkem především zklamání a čekání na vrácení vstupného. Mezi pořadatelem a managementem hlavní hvězdy se však teprve může rozhodovat o tom, kdo za kolaps celé akce ponese odpovědnost.
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