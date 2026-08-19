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Pořadatelé podvedli Helenu Vondráčkovou. Ta nyní chystá velkou právní bitvu

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Ještě několik dní před začátkem lákal festival v Novém Jičíně na Helenu Vondráčkovou a další známé interprety. Teď je celá akce zrušena. Za rozhodnutím stojí spor o honorář, odchod partnerů a další finanční problémy, které se kolem pořadatele začaly objevovat.
Festival s Helenou Vondráčkovou těsně před startem padl. Pořadatel čelí sporu o peníze i exekucím.

Festival s Helenou Vondráčkovou těsně před startem padl. Pořadatel čelí sporu o peníze i exekucím.

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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