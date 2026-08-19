Füllkrug se vrací do Brém. Za Dortmund, West Ham a AC Milán vstřelil dohromady jediný soutěžní gól

18. srpna 2026 potvrdil West Ham United, že třiatřicetiletý německý útočník odchází na sezonu do Werderu. Klub, kde mezi lety 2019 a 2023 nastřílel 46 gólů v 99 soutěžních zápasech, ho bere zpátky v momentě, kdy jeho kariéra potřebuje restart víc než kdykoli předtím. Jenže než se podíváme na to, co návrat znamená pro obě strany, je potřeba uvést na pravou míru jedno číslo. Niclas Füllkrug po odchodu z Brém nedal za Dortmund, West Ham a AC Milán dohromady jediný soutěžní gól. Dal jich devatenáct. Patnáct v Dortmundu, tři za West Ham, jeden v AC Milán. Propad je reálný, ale jeho tvar je jiný, než jak vypadá na první pohled.
Dva různé propady, ne jeden
Klíč k pochopení Füllkrugovy trajektorie je v tom, že po odchodu z Werderu prožil dvě zcela odlišné fáze. V Dortmundu v sezoně 2023/24 odehrál 42 zápasů, vstřelil 15 gólů včetně tří v Lize mistrů a nastoupil v základní sestavě finále proti Realu Madrid. To není bilance hráče, který selhal. AC Milán při jeho zimním příchodu v lednu 2026 právě tato čísla zdůrazňoval.
Skutečný zlom přišel až s přestupem do West Hamu v srpnu 2024. Čtyřletá smlouva, velká očekávání, a pak zranění Achillovy šlachy, které ho vyřadilo na zhruba tři měsíce. Přidal se i problém s hamstringem. Za celou sezonu 2024/25 odehrál dvacet soutěžních zápasů a dal tři góly. V první polovině ročníku 2025/26 za West Ham neskóroval vůbec. Pak odešel na hostování do Milána, kde za dvacet ligových startů zapsal jediný gól, vítězný proti Lecce 18. ledna 2026.
Správný součet za období po Werderu tedy zní: 92 zápasů, 19 gólů. Odečteme-li produktivní dortmundskou sezonu, zbývá 49 zápasů a pouhé 4 góly za West Ham a Milán. Tam je ten propad.
Proč právě Brémy
Werder v sezoně 2025/26 skončil v Bundeslize patnáctý. Nejlepším ligovým střelcem byl záložník Jens Stage s deseti góly, Romano Schmid přidal čtyři branky a osm asistencí. Tým neměl spolehlivou devítku, která by pravidelně proměňovala šance ze středu útoku. Füllkrug není marketingová ozdoba ani sentimentální návrat, je to nejdostupnější řešení konkrétního problému.
A z druhé strany: Brémy jsou jediné prostředí, kde Füllkrug v posledních letech dlouhodobě fungoval na nadstandardní úrovni. Když v létě 2023 odcházel do Dortmundu, měl za sebou sezonu s 16 góly a 5 asistencemi ve 28 bundesligových zápasech, byl bundesligový král střelců. Návrat do známého systému, ke známým spoluhráčům a před známé publikum dává sportovní logiku. I kdyby se vrátil jen na úroveň osmi až deseti ligových gólů, pro současný Werder by to znamenalo okamžitý posun.
Sestup West Hamu a zavřené dveře reprezentace
Füllkrugův odchod z Londýna má i kontext, který přesahuje jeho individuální formu. West Ham v sezoně 2025/26 sestoupil do Championship, skončil osmnáctý s 39 body a skóre 46:65. Sestup se potvrdil až v posledním kole: West Ham sice porazil Leeds 3:0, ale Tottenham výhrou nad Evertonem 1:0 zůstal o dva body výš. Během jarního hostování Füllkruga v Miláně tedy jeho mateřský klub padal bez něj. Nyní se West Ham chystá na druholigovou kampaň a drahý útočník se smlouvou do roku 2028 do toho plánu nezapadá. Druhé hostování za půl roku mluví jasně.
Zavřely se i dveře do národního týmu. Julian Nagelsmann při nominaci na mistrovství světa 2026 výslovně řekl, že u Füllkruga rozhodla jeho nedávná gólová bilance. Přitom jeho reprezentační čísla jsou pozoruhodná: 24 zápasů, 14 gólů. Efektivita, kterou málokdo překoná. Ale bez pravidelného skórování v klubu nemá trenér důvod riskovat.
Co musí Füllkrug v Brémách dokázat
Hostování platí pro celou sezonu 2026/27. První možnost nastoupit v soutěžním zápase přijde v sobotu 22. srpna v prvním kole DFB-Pokalu proti Lüneburger SK Hansa. První bundesligový termín Werderu je o týden později, 30. srpna ve Freiburgu.
Pokud Füllkrug ve Werderu ožije, otevře si cestu k trvalému přestupu, ať už v Brémách, nebo jinde v Německu. Pokud ne, čeká ho návrat do druholigového West Hamu se smlouvou na ještě jeden rok. Teoreticky existuje i cesta zpět do reprezentace, ale ta vede výhradně přes výrazně produktivní bundesligovou sezonu. Bez ní zůstane jeho účet u národního týmu uzavřený na čtrnácti gólech.
Návrat Füllkruga do Brém není romantická tečka kariéry. Je to nejlogičtější pokus vrátit hráče do jediného prostředí, kde v posledních letech prokazatelně fungoval, a zároveň dát týmu, který v minulé sezoně flirtoval se sestupem, to, co mu nejvíc chybělo: střelce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle