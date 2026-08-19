Na šampiony ze Španělska až za dva tisíce. Fotbalová asociace spustila prodej lístků

Španělsko, které v červenci 2026 ovládlo mistrovství světa a drží i titul z EURO 2024, dorazí 12. listopadu na Letnou. Dva tituly současně, to se v moderním fotbale nevidí často a přesně to vysvětluje, proč asociace za nejdražší lístky na tento duel požaduje částku kolem dvou tisíc korun. Nejde přitom o cenový extrém. Když Španělé hráli v Praze naposledy v rámci Ligy národů 2022, stála top kategorie ještě víc. Fanoušci ale tentokrát musí počítat s novinkou: klasický Ticketportal vystřídala mobilní aplikace, která mění celý způsob, jakým se k lístkům dostanou.
Tři zápasy, dva stadiony, jeden podzim
Kalendář domácích zápasů skupiny A1 Ligy národů 2026/27 vypadá takto:
Datum Soupeř Stadion 26. září 2026 Chorvatsko FORTUNA Arena (Eden) 29. září 2026 Anglie FORTUNA Arena (Eden) 12. listopadu 2026 Španělsko epet ARENA (Letná)
Zářijový double-header v Edenu nabídne dva zápasy během tří dnů, logisticky náročné pro pořadatele i fanoušky, kteří budou chtít oba duely. Listopadový vrchol na Letné pak přinese soupeře, kterého
FIFA po finále MS 2026 označila za historicky prvního držitele obou hlavních trofejí najednou. La Roja navíc v červnu 2024 ve finále EURO zdolala právě Anglii, dalšího ze soupeřů Česka v této skupině. Kolik to stojí a jestli je to moc
Přesný ceník aktuálního prodeje se ve veřejně dostupných zdrojích zatím nepodařilo dohledat v kompletní podobě. Orientaci ale dávají dvě nedávné referenční hodnoty:
Kvalifikace MS 2026, Česko–Chorvatsko (2025): pět cenových kategorií od 590 do 1 990 Kč. Liga národů 2022, domácí zápasy se Španělskem a Portugalskem: jednotlivé vstupenky od 1 290 do 2 290 Kč podle kategorie.
Pokud tedy asociace nastavila strop na 1 990 Kč, pohybuje se pod historickým maximem z roku 2022. Tehdy navíc existovaly takzvané „repre permanentky“, balíčky na všechny tři domácí duely za 2 490 až 4 490 Kč, které oproti jednotlivému nákupu šetřily zhruba tisíc až dva tisíce korun. Zda FAČR nabízí podobný balíček i letos, zatím není veřejně potvrzeno. Pro fanoušky, kteří chtějí vidět všechny tři soupeře, by ale stálo za to sledovat nabídku v aplikaci.
Fotbal+ místo Ticketportalu
Zásadní změna se netýká cen, ale způsobu nákupu.
FAČR společně s ČSOB spustila 8. června 2026 aplikaci Fotbal+, která slučuje vstupenky, výsledkový servis, videoobsah i věrnostní program do jedné platformy. Lístky na Ligu národů jsou prvním ostrým testem celého systému.
Prakticky to znamená:
Stáhnout aplikaci z App Storu nebo Google Play (zdarma). Zaregistrovat účet a ověřit identitu. Vstupenku není třeba tisknout, u turniketů stačí QR kód v telefonu. Asociace pracuje s pravidly proti dalšímu prodeji: sběr identifikačních údajů kupujících a možnost rušit podezřelé objednávky.
Aplikace má zatím přes pět tisíc stažení na Androidu a průměrné hodnocení 4,4 z 5 v App Storu. To je na kategorický soud o stabilitě při náporu desítek tisíc zájemců málo. Kdo zažil pád Ticketportalu při prodeji lístků na baráž, ví, že první velký test bývá nejkritičtější.
Otevřenou otázkou zůstává, co mají dělat fanoušci bez chytrého telefonu. Ve veřejně dostupných materiálech FAČR se náhradní cesta nákupu neobjevuje. Pro starší generaci příznivců, která chodí na reprezentaci desítky let, to může být reálná bariéra.
Deniův debut v Edenu
Zářijové zápasy s Chorvatskem a Anglií budou zároveň premiérou Santiho Denii na české lavičce. Španěl jmenovaný 31. července 2026 je
prvním zahraničním trenérem v historii české reprezentace. Přichází po úspěších u španělských mládežnických výběrů a olympijského týmu. Pikantní detail: v listopadu povede český tým proti zemi, jejíž mládež sám roky formoval.
Právě kombinace nového trenéra, prestižních soupeřů a přechodu na digitální distribuci dělá z podzimní Ligy národů víc než běžnou soutěžní povinnost. FAČR prodává produkt, který v českém fotbale nemá srovnání, a podle toho ho taky nacenila.
Jak se dostat na stadion
Pro fanoušky mířící do Edenu: nejbližší zastávka je Praha-Eden na lince S9, tramvají pak stanice Slavia. Slavia Praha při velkých zápasech vypravuje i speciální autobusové linky.
Letná je dostupnější metrem, stanice Hradčanská nebo Vltavská, tramvají pak zastávka Sparta. Parkování v okolí obou stadionů bývá při reprezentačních zápasech omezené, veřejná doprava je spolehlivější volba.
Kdo chce na Španělsko, neměl by otálet. Úřadující mistr světa a Evropy v jednom, takový soupeř se v Praze neobjeví každou sezonu. A za 1 990 Kč ani příště nemusí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl